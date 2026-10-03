'ये नशे की गोली देकर...,' सिलिकॉन वैली में महिलाओं के बीच क्यों शेयर हो रही इन पुरुषों की लिस्ट

अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 100 से ज्यादा पुरुषों के नाम वाली एक प्राइवेट स्प्रेडशीट महिलाओं के बीच शेयर की जा रही है. सिलिकॉन वैली में दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले टेक प्रोफेशनल्स में से कई काम करते हैं. अब चर्चा एक ऐसे कथित ‘व्हिस्पर नेटवर्क’ की है, जिसमें महिलाओं को कथित यौन दुर्व्यवहार से सावधान करने के लिए जानकारी साझा की जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें निवेशकों, बिजनेसमैन, स्टार्टअप फाउंडर्स और एग्जीक्यूटिव्स के नाम शामिल हैं. इन लोगों पर अनचाहे यौन व्यवहार से लेकर नशीला पदार्थ देने, यौन हमले और बलात्कार तक के आरोप लगाए जाने की बात कही गई है.

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इस प्राइवेट स्प्रेडशीट के बारे में पहली रिपोर्ट द न्यूयॉर्क पोस्ट ने 24 सितंबर को प्रकाशित की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, सिलिकॉन वैली की कुछ महिलाएं इसे एक अनौपचारिक ‘व्हिस्पर नेटवर्क’ की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. इसका मकसद दूसरी महिलाओं को उन लोगों के बारे में सावधान करना बताया गया है, जिन पर कथित यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं.

कैसे सामने आई सीक्रेट लिस्ट?

रिपोर्ट में शामिल एक टेक वर्कर ने बताया कि उसे इस नेटवर्क के बारे में तब पता चला, जब उसने अपने साथ हुए एक कथित अनुभव के बारे में दूसरी महिलाओं से बात करनी शुरू की. उसके मुताबिक, स्प्रेडशीट में कुछ ऐसे नाम भी थे, जिन्हें वह पहले से जानती थी और जो सिलिकॉन वैली के निवेश और बिजनेस सर्कल में चर्चित थे.

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महिला ने बताया कि बातचीत के दौरान उसे पता चला कि इस नेटवर्क में सैकड़ों मामलों से जुड़ी जानकारियां होने की बात कही जा रही है. बाद में उसने भी अपना अनुभव इस नेटवर्क के जरिए साझा किया.

एक अन्य महिला ने दावा किया कि उसे औपचारिक शिकायत करने में अपने करियर को लेकर डर था. सिलिकॉन वैली में निवेशक, स्टार्टअप फाउंडर, बिजनेस पार्टनर और संभावित नियोक्ता अक्सर एक-दूसरे के पेशेवर नेटवर्क से जुड़े होते हैं. ऐसे में कुछ महिलाओं ने शिकायत के बाद पेशेवर नुकसान की आशंका जताई.

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'हैकर हाउसेज' का भी जिक्र

रिपोर्ट में ‘हैकर हाउसेज’ का भी जिक्र है. ये ऐसी सामुदायिक रहने की जगहें हैं, जहां टेक वर्कर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और निवेशक एक साथ रहते और काम करते हैं. यहां निजी और पेशेवर जिंदगी काफी करीब आ जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वजह से कथित दुर्व्यवहार की शिकायत करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है.

लॉन्च हाउस में क्या हुआ?

रिपोर्ट में बेवर्ली हिल्स के फाउंडर कम्युनिटी लॉन्च हाउस का भी जिक्र है. एक पूर्व रेजिडेंट ने दावा किया कि एक कार्यक्रम के बाद उसे शक हुआ कि उसके साथ नशीला पदार्थ दिया गया था. उसे रात के कुछ हिस्सों की याद नहीं थी.

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महिला के मुताबिक, बाद में दूसरी महिलाओं ने भी उसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार की शिकायत की. इसके बाद उन्होंने मिलकर फाउंडर्स से बात की. महिला का दावा है कि उस व्यक्ति को कम्युनिटी से निकाल दिया गया और ताले बदल दिए गए.

क्यों बना 'व्हिस्पर नेटवर्क'?

रिपोर्ट में सामने आए अनुभवों के मुताबिक, कुछ महिलाओं के लिए चिंता सिर्फ कथित यौन दुर्व्यवहार की नहीं, बल्कि शिकायत के बाद होने वाले पेशेवर नुकसान की भी है. सिलिकॉन वैली का टेक और वेंचर कैपिटल नेटवर्क काफी आपस में जुड़ा हुआ है. ऐसे में नौकरी, फंडिंग और बिजनेस संबंध प्रभावित होने की आशंका कुछ महिलाओं ने जताई है.

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