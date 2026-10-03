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क्वाइट क्विटिंग से बर्नआउट तक, Gen Z की ऑफिस डिक्शनरी में शामिल हैं ये 10 शब्द

जेन जी के ऑफिस कल्चर के साथ काम की भाषा भी बदल रही है. क्वाइट क्विटिंग, बेयर मिनिमम मंडे, वर्क-लाइफ बैलेंस, बर्नआउट और माइक्रोमैनेजिंग जैसे शब्द अब रोजमर्रा की ऑफिस बातचीत का हिस्सा हैं. जानिए जेन जी की ऐसी 10 ऑफिस टर्म्स का मतलब, जो काम, तनाव, ग्रोथ और निजी जिंदगी को लेकर उसकी सोच को समझने में मदद करती हैं.

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Gen Z की ऑफिस डिक्शनरी क्यों है इतनी खास?
Gen Z की ऑफिस डिक्शनरी क्यों है इतनी खास?

आज की जेन जी के लिए ऑफिस सिर्फ सुबह से शाम तक काम करने की जगह नहीं है. काम करने का तरीका, कलीग्स (सहकर्मियों) से बातचीत, बॉस के साथ बात और काम को लेकर सोच, सब कुछ पहले की पीढ़ियों से थोड़ा अलग है. इसी के साथ ऑफिस की बातचीत में कुछ ऐसे शब्द भी आम हो गए हैं, जिन्हें जेन जी अपने वर्क कल्चर में अक्सर इस्तेमाल करती है. अगर आप भी किसी जेन जी के साथ काम करते हैं, तो इन शब्दों का मतलब समझना आपके लिए काम आ सकता है.

1. क्वाइट क्विटिंग

क्वाइट क्विटिंग का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है. इसमें कर्मचारी अपनी तय जिम्मेदारियों और काम के घंटों के अनुसार काम करता है और हर बार अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की उम्मीद को स्वीकार नहीं करता. यानी नौकरी को पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन काम को अपनी पूरी जिंदगी न बना लेना.

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2. बेयर मिनिमम मंडे

सोमवार को हफ्ते की शुरुआत बहुत ज्यादा काम के दबाव के साथ न करके सिर्फ जरूरी काम पूरे करने की सोच को बेयर मिनिमम मंडे कहा जाता है. इसका मकसद मंडे के दिन खुद पर अतिरिक्त दबाव डालने के बजाय धीरे-धीरे काम की स्पीड पकड़ना है. न कि इकट्ठे उस काम के बोझ को उठाना.

यह भी पढ़ें: Gen Z एम्प्लॉय ने दिया ऐसा जवाब CEO का भी घूमा दिमाग! सोशल मीडिया पर वायरल

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3. वर्क-लाइफ बैलेंस

वर्क-लाइफ बैलेंस जेन जी की ऑफिस भाषा का एक बेहद आम शब्द है. इसका मतलब है नौकरी के साथ निजी जिंदगी, आराम, परिवार, दोस्तों और अपने लिए भी पर्याप्त समय निकालना. यानी काम जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए.

4. बर्नआउट

जब लगातार काम के दबाव, लंबे समय तक काम करने या लगातार स्ट्रेस के कारण व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका हुआ महसूस करने लगे, तो इसे बर्नआउट कहा जाता है. जेन जी इस शब्द का इस्तेमाल काम से होने वाली लगातार थकान और तनाव को बताने के लिए करती है.

5. माइक्रोमैनेजिंग

जब बॉस या मैनेजर कर्मचारी के छोटे-छोटे काम में भी जरूरत से ज्यादा दखल देता है और हर कदम पर नजर रखता है, तो इसे माइक्रोमैनेजिंग कहा जाता है. यानी कर्मचारी को काम करने की आजादी कम मिलती है और उसे लगातार अपनी हर एक्शन या काम का जवाब देना पड़ता है.

6. टॉक्सिक वर्कप्लेस

ऐसा वर्क प्लेस जहां लगातार स्ट्रेस, खराब व्यवहार, अनादर, पक्षपात या अस्वस्थ वर्क कल्चर का माहौल महसूस हो, उसे टॉक्सिक वर्कप्लेस कहा जाता है. जेन जी ऑफिस में अपने अनुभवों को बताते टाइम इस शब्द का इस्तेमाल काफी आसानी से करती है.

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7. रेड फ्लैग

ऑफिस में किसी ऐसी बात या व्यवहार को रेड फ्लैग कहा जाता है, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है. जैसे लगातार बिना वजह देर तक काम करवाना, छुट्टी लेने पर एम्प्लॉय को बुरा महसूस कराना या उसकी सीमाओं का सम्मान न करना.

8. ग्रोथ

जब जेन जी कहती है कि उसे नौकरी में ग्रोथ चाहिए, तो उसका मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ने से नहीं होता. इसमें नई चीजें सीखना, नई जिम्मेदारियां मिलना,  बेहतर रोल पाना और करियर में आगे बढ़ने के मौके भी शामिल होते हैं.

9. फीडबैक

एम्प्लॉय के काम को बेहतर बनाने के लिए बॉस या कलीग की तरफ से दी गई राय को फीडबैक कहा जाता है. जेन जी के लिए सिर्फ साल में एक बार होने वाली रिव्यू के बजाय टाइम पर, स्पष्ट और काम से जुड़ा फीडबैक ज्यादा मायने रखता है.

10. प्लग ऑफ

जब एम्प्लॉय ऑफिस का काम खत्म होने के बाद अपने काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है और ईमेल, मैसेज या ऑफिस के दूसरे कामों से दूरी बनाता है, तो इसे प्लग ऑफ कहा जाता है. जेन जी के लिए इसका मतलब है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद पर्सनल टाइम को भी उतनी ही अहमियत देना.

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इन शब्दों से पता चलता है कि जेन जी के लिए ऑफिस की भाषा सिर्फ काम तक सीमित नहीं है. इसमें काम के घंटे, तनाव, निजी समय, करियर ग्रोथ, बॉस का व्यवहार और मानसिक थकान जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं.

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