Weekly Rashifal (5 to 11 Oct): तुला राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, जानें आपके लिए कैसा होगा नया सप्ताह

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य से काम लेने का रहेगा. कार्यक्षेत्र या घर-परिवार में किसी की बात पसंद न आने पर गुस्सा आ सकता है. इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें. गुस्से में कड़वे शब्द बोलने और कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार और गुरुवार को किए जा सकते हैं. मन में नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें और किसी विवाद में पड़ने से बचें. स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा. बड़े फैसले लेने से पहले घर के बुजुर्गों की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

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शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं. इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन अनुकूल माना गया है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. हालांकि कर्ज लेकर कोई बड़ा काम करने से बचें. संक्रमण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सावधानी रखें. रिश्तों को संभालकर चलने का समय है. किसी विवाद में पड़ने से बचें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजना बनाकर काम करने का संकेत दे रहा है. सप्ताह के हर दिन के लिए लक्ष्य तय करके आगे बढ़ें. पहले से बनाई गई रणनीति आपके काम को आसान कर सकती है. मेहनत का फल मिलने की संभावना है और प्रोफेशन में धन लाभ के लिए प्रयास तेज किए जा सकते हैं. संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है. बच्चों की पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण फैसला बुधवार को लिया जा सकता है. अपनी वाणी और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

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शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह रुके हुए काम पूरे कराने वाला रहेगा. अटके हुए कार्यों को दोबारा गति देने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है. सहयोगियों का साथ मिलेगा और परिवार में प्रेम एवं आपसी समझ बढ़ेगी. जो लोग नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस सप्ताह प्रयास कर सकते हैं. कारोबारियों को धैर्य के साथ काम करना होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. यदि कोई जरूरी निर्णय लेना ही पड़े तो सोमवार और गुरुवार को विचार कर सकते हैं. नकारात्मकता और क्रोध को बढ़ने न दें. मन को शांत रखें और परिस्थितियों को समझकर कदम उठाएं.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह में धन लाभ के अवसर बन सकते हैं. अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार से जुड़ी परेशानियों के समाधान की दिशा में भी प्रगति होगी. कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो बुधवार का दिन चुना जा सकता है. छात्रों को समय का सही इस्तेमाल करते हुए योजना के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. इससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. स्वभाव में उतावलापन न आने दें और धैर्य से काम लें. किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

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शुभ रंग: भूरा

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों का कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं. सकारात्मक सोच आपके लिए लाभकारी रहेगी. कामकाज में मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं. महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार और शुक्रवार को लिए जा सकते हैं. इस सप्ताह खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी होगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ने न दें. परिवार की परेशानियों को धैर्य के साथ सुलझाने का प्रयास करें. लोन लेकर कोई बड़ा काम करने से बचें. नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना भी जरूरी होगा.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से सक्रिय रह सकता है. इनकम बढ़ाने के अवसर मिलेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है. रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार और शुक्रवार को लिए जा सकते हैं. छात्रों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें और मन को भटकने से रोकें. मेहनत का असर परिणामों में दिखाई दे सकता है. हालांकि खर्चों को बजट से बाहर न जाने दें. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही से बचें.

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शुभ रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह धैर्य के साथ काम करने की सलाह है. प्रोफेशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. परिवार को समय देना जरूरी होगा. छात्रों को पढ़ाई में लापरवाही करने से बचना चाहिए और अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो सोमवार और गुरुवार को विचार किया जा सकता है. जल्दबाजी से बचें और क्रोध को नियंत्रण में रखें. परिस्थितियों को समझने के बाद ही कोई कदम उठाना आपके लिए जरूरी रहेगा.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं. आपकी मेहनत रंग ला सकती है और लोगों के साथ रिश्तों में सुधार होगा. व्यापार और नौकरी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को लिया जा सकता है. धन के लेनदेन में सावधानी बरतें. छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा. नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को इस सप्ताह मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहें. बड़े निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा. परिवार के लोगों के साथ अपने मन की बातें साझा करें, इससे आपसी समझ बेहतर होगी. कोई बड़ा फैसला लेना हो तो गुरुवार और शुक्रवार को विचार किया जा सकता है. करियर में जल्दबाजी करने से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें. ऐसा कोई बड़ा वादा न करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो. छात्रों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और टाइमटेबल बनाकर तैयारी करनी चाहिए.

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शुभ रंग: रस्ट

उपाय: प्रतिदिन काम में निरंतरता बनाए रखें और शनिदेव का स्मरण करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने का सप्ताह है. धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला फिलहाल न लें. छात्रों को पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत होगी. मन को भटकने से रोककर नियमित पढ़ाई करें. महत्वपूर्ण फैसला शुक्रवार को लिया जा सकता है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जरूरत के अनुसार ही बोलें. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. पैसे के उधार लेनदेन से बचना भी जरूरी होगा.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों को इस सप्ताह सोच-समझकर फैसले लेने होंगे. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार है तो फिलहाल रुकना बेहतर रहेगा. खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत होगी. छात्रों के लिए समय अनुकूल है और पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. नौकरी बदलने का फैसला अभी टालना बेहतर रहेगा. कारोबारियों के लिए व्यापार की परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं. महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार और गुरुवार को लिए जा सकते हैं. खानपान का ध्यान रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. कटु वाणी से बचना भी जरूरी होगा.

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शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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