एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी अंपायर पर आरोप से हड़कंप, जापान से लौटाया गया

एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी से जुड़ा एक मामला सामने आया है. एक हॉकी अंपायर को यौन दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद जापान से भारत वापस भेज दिया गया है. हॉकी इंडिया के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि अंपायर के खिलाफ एशियन गेम्स के दौरान कई शिकायतें सामने आई थीं.

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सूत्र के मुताबिक, उस अंपायर पर नागोया में एक मलेशियाई महिला हॉकी अधिकारी और होटल की एक महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे. हॉकी इंडिया के अधिकारी ने बताया कि मलेशियाई अधिकारी की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अंपायर को स्वदेश भेज दिया गया.

हॉकी इंडिया के सूत्र ने कहा, 'हां, अंपायर को वापस भेज दिया गया है. हमारे पास जानकारी है कि मलेशिया की एक महिला अधिकारी ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. वह दो दिन पहले भारत लौट चुके हैं.'

AHF की रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन

एशियन गेम्स की हॉकी प्रतियोगिता के लिए अंपायर और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) करता है. ऐसे में हॉकी इंडिया की ओर से आगे की कार्रवाई AHF की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद की जाएगी.

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हॉकी इंडिया के अधिकारी ने कहा कि अगर AHF की रिपोर्ट में अंपायर के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा, 'अगर AHF की रिपोर्ट प्रतिकूल आती है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे. इसमें कोई सवाल नहीं है. अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.'

हालांकि, इस मामले में AHF ने फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. नागोया में मौजूद AHF अधिकारियों से जब इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

2025 में भी सामने आया था ऐसा मामला

अंपायर से जुड़ा यह पहला ऐसा मामला नहीं है. 2025 में हॉकी इंडिया लीग के रांची चरण के दौरान भी एक महिला अंपायर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

उस शिकायत के बाद हॉकी इंडिया ने आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. हॉकी इंडिया के अधिकारी के मुताबिक, जांच समिति को अंपायर के खिलाफ आरोपों की पुष्टि करने वाला पर्याप्त सबूत नहीं मिला था.

अधिकारी ने कहा, 'हां, हमने उस मामले में समिति बनाकर जांच कराई थी, लेकिन जांच समिति को पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे.'

IOA ने कहा- नियुक्ति AHF की जिम्मेदारी

इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एशियन गेम्स में अंपायरों और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति हॉकी इंडिया या IOA नहीं करता है.

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उन्होंने कहा कि अंपायर और तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति AHF की जिम्मेदारी है. इसलिए इस मामले में IOA और हॉकी इंडिया की भूमिका सीधे तौर पर नहीं है.

यह मामला भारतीय हॉकी से जुड़े अनुशासन और आचरण संबंधी विवादों की कड़ी में नया घटनाक्रम है. इसी साल भारतीय महिला हॉकी टीम के सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य को भी उत्पीड़न के आरोपों की शिकायत के बाद हॉकी इंडिया ने हटा दिया था.

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