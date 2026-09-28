Asian Games 2026: कुराश से लेकर शूटिंग और एथलेटिक्स तक गूंजा भारत का नाम, 1 दिन में 8 मेडल जीत किया कमाल

Asian Games 2026: आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. सोमवार यानी 28 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा, जहां देश के खिलाड़ियों ने एक ही दिन में कुल 8 मेडल अपने नाम कर लिए.
इसके साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत के कुल मेडलों की संख्या 45 तक पहुंच गई है. जैवलिन थ्रो में भारत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों ही मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की. नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में रोहित यादव और यशवीर सिंह ने कमाल दिखाया.
सोमवार की शुरुआत पिंकी बलहारा ने विमेंस 78 किग्रा कुराश स्पर्धा में शानदार दांव-पेच दिखाते हुए देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किया. सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने में सफलता हासिल की.
Congratulations to Murali Sreeshankar on a brilliant Silver Medal in the Men’s Long Jump Final at the Asian Games 2026! #Cheer4Bharat pic.twitter.com/S6hVPBP6C7— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 28, 2026
निशानेबाजी में ईशा सिंह का कमाल
निशानेबाजी (शूटिंग) रेंज से एक बार फिर देश के लिए खुशखबरी आई. ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में अपनी सटीक निशानेबाजी का नमूना पेश किया. मुकाबला बेहद रोमांचक था और दोनों शूटर्स आखिरी पलों तक बराबरी पर थीं, लेकिन अंत में ईशा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को सिल्वर मेडल दिलाया. हालांकि, इसी स्पर्धा में मनु भाकर और राही सरनोबत पोडियम तक नहीं पहुंच पाईं.
भाला फेंक में मिले दो मेडल
पुरुषों के जैवलिन थ्रो में भारत का दबदबा देखने को मिला. यशवीर सिंह ने अपने आखिरी थ्रो में पर्सनल बेस्ट करते हुए 85.72 मीटर भाला फेंका और सिल्वर मेडल जीता, जबकि उनके साथी रोहित यादव ने 84.68 मीटर के शानदार थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया. यह भारत के लिए डबल पोडियम फिनिश रहा!
Congratulations to Parul Chaudhary on winning the Bronze Medal in the Women’s 5000m at the #AsianGames2026! #Cheer4Bharat pic.twitter.com/jgoGy0AZ2w— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 28, 2026
लांग जंप में छाए मुरली श्रीशंकर
मुरली श्रीशंकर ने मुकाबले के दौरान एंकल की चोट के बावजूद जबर्दस्त जज्बा दिखाया और 8.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. मुरली श्रीशंकर दर्द में होने के बावजूद देश के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया.
गुलवीर, पारुल और विथ्या ने भी जीता मेडल
मेंस 1500 मीटर रेस में गुलवीर सिंह ने कांटे की टक्कर के बीच बेहतरीन दौड़ लगाते हुए सिल्वर मेडल जीता और अपना पर्सनल बेस्ट भी बनाया. वहीं, विमेंस 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने कड़ी चुनौती का सामना करते हुए देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता. इसके अलावा विथ्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल्स में अपनी रफ्तार का जादू बिखेरते हुए ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाला.
A Silver that shines bright! 🇮🇳🥈— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 28, 2026
Heartiest congratulations to Gulveer Singh on his superb performance in the Men’s 1500m Final at #AsianGames2026. Your speed, grit and fighting spirit have brought immense pride to India.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/UCBwIkdFh3
हॉकी और स्क्वैश में भी दबदबा
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मैदान पर अपना आक्रामक खेल जारी रखते हुए बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 10-0 से बुरी तरह रौंद दिया. टीम ने शुरू से लेकर अंत तक मैच पर पूरी पकड़ बनाए रखी.
स्क्वैश की बात करें तो भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने-अपने शुरुआती मुकाबलों में चीन को शिकस्त देकर विजयी आगाज किया है. पुरुषों ने 3-0 से और महिलाओं ने 2-1 से शानदार जीत दर्ज की.
फाइनल में पहुंची भारतीय टीम
बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान का मैच रद्द करना पड़ा. लेकिन बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर भारतीय टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई है.