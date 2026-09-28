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शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, फिर किया इनकार; iPhone-गहने भी नहीं लौटाए

मोहाली की एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने मंडी एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जहां आरोपी की तलाश के लिए SIT गठित की गई है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

मोहाली की रहने वाली एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि पहले युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहा लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया. 

इस मामले में पीड़िता आज दूसरी बार न्याय की गुहार लगाते हुए मंडी के एसपी कार्यालय पहुंची. यहां उसने आरोपी युवक पर कई आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी युवक मंडी में दर्जी का काम करता है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. युवती ने बताया कि उनकी सोशल मीडिया पर बातचीत हुई थी.

इस बातचीत के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं. दोनों की बातचीत जनवरी में शुरू हुई थी और अप्रैल में वे लिव-इन में रहने लगे. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं. 

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युवती का कहना है कि जब वह 13 अगस्त को उसके घर पहुंची को आरोपी युवक और उसके परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद वह मंडी थाने गई लेकिन वहां उसकी FIR दर्ज नहीं हुई. बाद में, उसने मुजफ्फरनगर थाने में जीरो FIR दर्ज कराई. लेकिन दो दिन बाद ही दोनों का समझौता हो गया और आरोपी युवक पीड़िता को लेकर मोहाली चला गया. 

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यह भी पढ़ें: UP: हाथरस में रिटायर्ड फौजी और पत्नी की हत्या, घर के अंदर खून से लथपथ मिला शव

पीड़िता का कहना है कि मोहाली जाने के दो दिन बाद ही युवक उसे छोड़कर भाग गया. पीड़िता का आरोप है कि युवक के पास उसके गहने, आईफोन और करीब एक लाख रुपये हैं. पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उसका दावा है कि पुलिस ने उसका मेडिकल देरी से कराया. 

वहीं इस मामले में मंडी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में सदर थाने की टीम आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है. मंडी SP के मुताबिक, मामले में एक SIT का गठन किया गया है. 

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