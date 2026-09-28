सूरत की टेक्सटाइल मार्केट बिल्डिंग में लगी भीषण आग, रेस्क्यू में जुटी फायर ब्रिगेड

सूरत में एक बार फिर कपड़ा बाजार में आग लगने की गंभीर घटना सामने आई है. शहर के संगीनी हब-2 टेक्सटाइल मार्केट की पहली मंजिल पर अचानक भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे कॉम्प्लेक्स में धुआं फैल गया.

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धुएं के कारण मार्केट में मौजूद लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही सूरत फायर कंट्रोल रूम से शहर के अलग-अलग फायर स्टेशनों से 22 से अधिक दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर रवाना की गईं.

आग मार्केट की पहली मंजिल पर स्थित एक दुकान से निकलते हुए दिखाई दी. देखते ही देखते आग और धुआं तेजी से फैलने लगा. काले धुएं के गुबार पूरे बिल्डिंग परिसर में फैल गए. घटना के समय मार्केट में बड़ी संख्या में व्यापारी, खरीदार और श्रमिक मौजूद थे. आग और धुएं को देखकर लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे.



घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. फायर जवानों ने मार्केट को खाली करवाकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया. कपड़े का स्टॉक बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई थी.

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आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल विभाग की ओर से चारों तरफ से पानी की बौछार की जा रही है. आग पर अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है और दमकल की टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. मार्केट में कपड़े का भारी स्टॉक होने के कारण आग बुझाने में फायर जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

दीपावली का त्योहार नजदीक होने के कारण कपड़ा बाजार में इन दिनों करोड़ों रुपये का कपड़ा स्टॉक किया गया है. ऐसे में इस आग की घटना से व्यापारियों में भारी चिंता और भय का माहौल है. आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

इस बीच आग पूरी तरह बुझने के बाद ही दुकानों में रखे कपड़े और अन्य सामान को हुए नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा. फिलहाल किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है.दमकल विभाग और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.



आग लगने की खबर मिलते ही मौके सूरत की मेयर मायाबेन मावानी पहुंच गई थी, जिन्होंने बातचीत में बताया कि यहां पर जो आग लगी है, वो तीसरे माले पर लगी है.. 22 फायर स्टेशनों से 22 गाड़ियां मंगवाई गई हैं और सब लोग यहां पानी डालने में लगे हुए हैं.

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