Hair Growth Hacks: बाल झड़ना रुकेगा! घर पर बिना गैस जलाए बनाएं मोरिंगा-आंवला की 'हेयर टॉफी', कमर तक लंबे और घने होंगे बाल

Hair Growth Hacks: बालों के झड़ने से आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है. बालों का झड़ना अब बढ़ती उम्र की बात नहीं रही है. छोटी-छोटी उम्र में भी बाल झड़ने लगते हैं और उनकी लंबाई बढ़नी रुक जाती है. ऐसे में बालों को लंबा और घना करने के लिए लोग तरह-तरह के तेल, हेयर पैक और घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. कभी नीम की पत्तियों का लेप लगाया जाता है तो कभी कई तरह के तेल मिलाकर स्कैल्प की मसाज की जाती है. लेकिन बालों की हेल्थ का कनेक्शन सिर्फ बाहर से की जाने वाली केयर से नहीं, बल्कि आपकी डाइट से भी है. अगर शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो सिर्फ तेल लगाने से बालों को मनचाहा पोषण मिलना मुश्किल हो सकता है.

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ऐसे में अगर आप भी अपने बालों को लंबा-घना बनाना चाहते हैं, तो ‘हेयर हेल्दी टॉफी’ घर पर बना सकते हैं. इसमें बाजार की मीठी टॉफी की जगह अखरोट, कद्दू के बीज, काले तिल, मोरिंगा पाउडर, आंवला और खजूर जैसी चीजों को मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू या टॉफी तैयार की जाती है. इसे बालों की कोई जादुई दवा समझने के बजाय पोषक चीजों को डाइट में शामिल करने का एक आसान तरीका माना जा सकता है. इन सभी चीजों से बालों को भरूपर पोषण मिलता है. ऐसे में ये टॉफी बालों की हेल्थ के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है.



तेल लगाना जरूरी, लेकिन बालों की हेल्थ के लिए डाइट भी जरूरी

अक्सर लोग बाल झड़ने या कमजोर होने पर सबसे पहले तेल और हेयर पैक बदलना शुरू कर देते हैं. जबकि बालों की अच्छी ग्रोथ और मजबूती के लिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, हेल्दी फैट और दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी चाहिए.

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यही वजह है कि इस रेसिपी में ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जिन्हें रोजाना की डाइट में अलग-अलग तरीकों से भी लिया जा सकता है. खास बात ये है कि इन्हें एक साथ मिलाकर छोटे पोर्शन में स्नैक की तरह खाया जा सकता है.



हेयर हेल्दी टॉफी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

½ कप अखरोट

½ कप कद्दू के बीज

½ कप काले तिल

1 कप मोरिंगा पाउडर

आंवला पाउडर

खजूर

जरूरत के हिसाब से मिठास

यहां मोरिंगा पाउडर और आंवला पाउडर की मात्रा अपनी जरूरत और पूरी डाइट को ध्यान में रखकर रखनी चाहिए. किसी भी एक चीज की बहुत ज्यादा मात्रा लेना जरूरी नहीं है.



बनाने का तरीका:



1. हेयर टॉफी बनाने के लिए सबसे पहले अखरोट, काले तिल और कद्दू के बीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें. इन्हें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है. हल्का रोस्ट करने के बाद इन्हें कुछ देर ठंडा होने दें.



2. अब इन तीनों चीजों को ब्लेंडर में डालकर दरदरा या अपनी पसंद के हिसाब से पीस लें.



3. जब अखरोट, तिल और कद्दू के बीज अच्छी तरह पिस जाएं तो इसमें मोरिंगा पाउडर और थोड़ा आंवला पाउडर मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें.



4. इसके बाद खजूर की गुठली निकालकर खजूर को भी पीस लें. खजूर इस मिश्रण को बांधने के साथ-साथ इसमें नेचुरल मिठास भी देता है. अब इसे बाकी मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

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5. मिश्रण अच्छी तरह तैयार होने के बाद इसे हाथ में लेकर छोटे-छोटे लड्डू या टॉफी जैसी शेप दे सकते हैं. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों गैस पर खड़े होकर कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है.



6. इन्हें छोटे पोर्शन में तैयार करके रखा जा सकता है, ताकि जब मन करे तब एक छोटा हिस्सा स्नैक की तरह लिया जा सके.

एक साथ ढेर सारी ‘हेयर टॉफी’ खाना सही नहीं

इन्हें खाने से पहले सबसे जरूरी ये समझना है कि इसकी मात्रा सीमित रखनी होती है. सिर्फ इसलिए कि इसमें अखरोट, बीज और दूसरे पौष्टिक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दिया जाए.

छोटा पोर्शन रखें और इसे अपनी पूरी डाइट का हिस्सा मानें. बालों की हेल्थ के लिए किसी एक रेसिपी पर निर्भर रहने के बजाय रोजाना की डाइट में अलग-अलग पौष्टिक चीजों को शामिल करना ज्यादा जरूरी है.

बालों के लिए सिर्फ टॉफी नहीं, ये आदतें भी जरूरी

अगर बालों को लंबे समय तक हेल्दी रखना है तो खाने के साथ बेसिक हेयर केयर पर भी ध्यान देना चाहिए. दिनभर पर्याप्त पानी पीना, डाइट में पर्याप्त प्रोटीन वाले फूड्स शामिल करना और स्कैल्प की हल्के हाथों से मसाज करना मददगार आदतें हो सकती हैं. इसके अलावा बालों पर लगातार बहुत ज्यादा हीट देने से भी बचना चाहिए. रोजाना हाई-हीट ड्रायर या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचा सकता है.



एक टॉफी से रातोंरात कमर तक लंबे नहीं होंगे बाल

इस रेसिपी को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कोई जादुई हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट न समझें. बालों की ग्रोथ और क्वालिटी पर डाइट, पोषण, हेयर केयर, जेनेटिक्स और कई दूसरे फैक्टर असर डाल सकते हैं.

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इसलिए ‘हेयर हेल्दी टॉफी’ को बस पोषक चीजों को डाइट में शामिल करने के एक आसान तरीके के तौर पर देखें. अगर लगातार बाल झड़ रहे हैं या बालों की स्थिति में अचानक बदलाव आया है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है.

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