Masik Arthik Rashifal 2026: कुंभ राशि को धन कमाने में होगी मुश्किल, जानें आपके लिए कैसा होगा अक्टूबर

मेष राशि

अक्टूबर 2026 में मेष राशि वालों का आर्थिक जीवन मिलाजुला रह सकता है. इस दौरान गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे. इसके प्रभाव से खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. परिवार से जुड़े मामलों पर काफी धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. इस महीने परिवार से जुड़े कानूनी विवाद भी खर्च बढ़ाने का कारण बन सकते हैं. लगातार बढ़ते खर्चों की वजह से आपकी बचत प्रभावित हो सकती है. ऐसे में आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2026 धन कमाने के लिहाज से अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है. ग्यारहवें भाव में शनि की स्थिति आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. वहीं गुरु की आठवें भाव में मौजूदगी अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्ति के अवसर बना सकती है. इस दौरान आप अधिक धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं. हालांकि आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान का कारण भी बन सकती है. इसलिए धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 धन कमाने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है. इस महीने आपको आर्थिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है और सफलता के अवसर भी बन सकते हैं. शनि आपके दसवें भाव में स्थित होंगे. वहीं गुरु दूसरे भाव में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. तीसरे भाव में केतु की मौजूदगी धन कमाने के रास्ते में कुछ परेशानियां पैदा कर सकती है. यात्रा के दौरान धन हानि की आशंका भी बताई गई है, इसलिए इस मामले में सतर्क रहना बेहतर होगा.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आर्थिक मामलों में मिलाजुला रह सकता है. नौवें भाव में शनि की स्थिति खर्चों को बढ़ा सकती है. लगातार बढ़ते खर्चों के कारण आप आर्थिक दबाव महसूस कर सकते हैं. इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको लोन या कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में अक्टूबर के दौरान आमदनी के साथ-साथ खर्चों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा. आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सूझबूझ से काम लेना होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 में धन का प्रवाह थोड़ा कमजोर रह सकता है. शनि आपके आठवें भाव में मौजूद होंगे, जिसके कारण खर्च बढ़ने की संभावना है. बढ़ी हुई आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्ज या लोन लेने की स्थिति बन सकती है. राहु सातवें भाव और केतु पहले भाव में मौजूद होंगे. इसके प्रभाव से जीवनसाथी से जुड़े मामलों में भी खर्च बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए जीवनशैली और खर्च करने के तौर-तरीकों में बदलाव करना पड़ सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक रह सकता है. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेंगे. इसके अलावा छठे भाव में राहु की मौजूदगी अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर बना सकती है. यह धन लोन, पैतृक संपत्ति या अचानक होने वाले किसी लाभ के रूप में प्राप्त हो सकता है. कुछ जातकों को लॉटरी के माध्यम से भी धन लाभ मिलने की संभावना बताई गई है. इससे आप अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 में आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है. ग्यारहवें भाव में केतु और पांचवें भाव में राहु की मौजूदगी के कारण उम्मीद के मुताबिक धन लाभ न मिलने की आशंका है. इस दौरान पैसे की बचत करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अगर आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इस महीने खास लाभ मिलने की संभावना कम बताई गई है. व्यापार करने वाले जातकों को लाभ और नुकसान, दोनों तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 में धन का प्रवाह सुगम रहने की संभावना है. गुरु नौवें भाव में मौजूद होंगे. इसके प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति से संतुष्टि मिल सकती है. इस महीने सट्टेबाजी और ट्रेड के माध्यम से अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना भी बताई गई है. गुरु की नौवें भाव में स्थिति लॉटरी के माध्यम से लाभ के अवसर भी बना सकती है. ऐसे में आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलने की स्थिति बन सकती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 आर्थिक मामलों में ज्यादा अनुकूल नहीं रह सकता. गुरु आठवें भाव में मौजूद होंगे, जिसके कारण खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं बचत के अवसर भी कम रह सकते हैं. यात्रा के दौरान लापरवाही की वजह से धन खोने की स्थिति बन सकती है. बढ़ती जिम्मेदारियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों, बैंक या परिचितों से पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में इस महीने सोच-समझकर खर्च करना जरूरी होगा, क्योंकि लापरवाही आर्थिक परेशानी बढ़ा सकती है.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 धन कमाने की दृष्टि से अनुकूल रह सकता है. गुरु सातवें भाव में मौजूद होंगे, जिसके प्रभाव से अधिक धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं. इससे आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं. हालांकि इस दौरान खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. तीसरे भाव में शनि की स्थिति आर्थिक जीवन में प्रगति का मार्ग खोल सकती है और आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 में धन का प्रवाह सुगम न रहने की आशंका है. शनि दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिससे धन कमाने के रास्ते में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. इस दौरान बचत, निवेश या धन जमा करने से जुड़े बड़े फैसले लेने में कठिनाई हो सकती है. गुरु दूसरे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद होंगे. इसे आय में वृद्धि के लिहाज से अनुकूल स्थिति नहीं माना गया है. ऐसे में इस महीने उम्मीद के मुताबिक धन लाभ न मिलने की संभावना है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2026 आर्थिक जीवन के लिहाज से सुगम रह सकता है. गुरु पांचवें भाव में स्थित होंगे. इस स्थिति के कारण आपको अपनी कमाई या पहले से संचित धन का आनंद लेने का अवसर मिल सकता है. इस महीने भाग्य का साथ मिलने की संभावना है. आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ धन की बचत करने में भी सक्षम हो सकते हैं. हालांकि बारहवें भाव में राहु की मौजूदगी खर्च बढ़ाने का काम कर सकती है. इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के बावजूद अनावश्यक खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा.

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