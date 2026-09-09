scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Asian Games शुरू होने से 10 दिन पहले जापान में हाहाकार! शहर में आई बाढ़, करीब 400 एथलीट फंसे...अब आगे क्या?

एशियन गेम्स शुरू होने में अब ज्यादा दिनों का समय नहीं बचा है. लेकिन इससे पहले ही जपान के नागोया शहर से एक बुरी खबर सामने आ रही है. बाढ़ के कारण शहर के हालात बुरे हैं, ऐसे में खेल के आयोजन को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है.

Advertisement
X
बाढ़ से शहर का हाल बेहाल. (PHOTO: Reuters/AFP)
बाढ़ से शहर का हाल बेहाल. (PHOTO: Reuters/AFP)

जापान के नागोया शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है. एशियन गेम्स 2026 के शुरू होने में महज 10 दिन का समय बचा है, लेकिन उससे ठीक पहले नागोया शहर में हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है. 

सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सड़कों पर पानी भर गया है, गाड़ियां डूब गई हैं. इतना ही नहीं खेल के मैदानों के आसपास भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. सामने आए वीडियो में हालात काफी चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं.

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक मूसलाधार बारिश के चलते शहर में लेवल-5 का फ्लड अलर्ट जारी करना पड़ा. एशियन गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे फिलीपींस समेत कई देशों के करीब 400 एथलीटों और स्टाफ को एहतियातन सुरक्षित और ऊंची जगहों पर ले जाया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

IPL 2027 Chennai super kings
DHONI अगले IPL में खेलेंगे या नहीं? हो गया सबसे बड़ा खुलासा
Vaibhav Sooryavanshi sledging, Tilak Varma,
त‍िलक वर्मा ने 4 दिन पहले जो क‍िया, वैभव सूर्यवंशी ने द‍िया उसका जवाब
Shreyas Iyer
टीम इंडिया को नहीं मिलेगा 5 स्टार होटल, फिर भी BCCI क्यों है संतुष्ट?
Team India
टीम इंडिया एक दिन में 2 मैच खेलेगी! 28 साल बाद बन सकता है अजब संयोग
Gautam Gambhir
'कोच के फेवरेट टीम में...', गंभीर आए न‍िशाने पर, सेलेक्शन पर उठे सवाल

खिलाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया 

ये सभी खिलाड़ी शिपिंग कंटेनरों से बनाए गए अस्थाई घरों में ठहरे हुए थे. शहर में इतनी बड़ी आफत के बावजूद नागोया के मेयर इचिरो हिरोसावा ने लोगों और खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई. उन्होंने साफ कहा कि सभी एथलीट पूरी तरह सुरक्षित हैं. कुछ वेन्यू की छतों से पानी टपकने की शिकायतें जरूर आई हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. 

Advertisement

एशियन गेम्स को लेकर मेयर ने किया बड़ा दावा

मेयर का दावा है कि एशियन गेम्स अपने तय समय पर ही होंगे और तैयारियों को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है. इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भी भारत की 503 सदस्यीय टीम के लिए शानदार विदाई समारोह आयोजित किया. कई भारतीय खिलाड़ी पहले ही जापान पहुंच चुके हैं या अपनी तैयारियों के आखिरी दौर में हैं. 

पिछली बार भारत का रहा था ऐसा प्रदर्शन

पिछली बार यानी साल 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने 106 मेडल जीतकर इतिहास रचा था. यह भारत का एशियन गेम्स का अब तक सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा था. लिहाजा साल 2026 में भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर और अधिक मेडल अपने नाम करना चाहेंगे. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हूतियों पर सऊदी अरब का भीषण पलटवार, देखें कितनी मची तबाही |
    अलीगढ़: बीमार बच्चे की सिसकियां देख पसीज गया बदमाशों का दिल! मां-बाप से जेवर छीने पर लौटा दिए दवा के पैसे |
    बीज माफिया पर नकेल की तैयारी, केंद्र लाएगा सख्त 'सीड एक्ट'... किसान संगठनों के साथ शिवराज की बैठक |
    Fauda Season 5 Review: बेटे की मौत, बाप का बदला... इस बार जंग पर्सनल है |
    Budhaditya Yog:17 सितंबर से बनेगा बुधादित्य योग, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत |
    फरीदाबाद: खेलते-खेलते पानी की बाल्टी में गिरा 1 साल का आर्यन, दम घुटने से बच्चे की मौत |
    दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 150 रन ठोककर रचा इतिहास, कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी! ODI डेब्यू में किया गजब का करिश्मा |
    टैंक से फायरिंग के दौरान बड़ा हादसा, बांग्लादेश में 2 सैनिकों की मौत |
    KBC छोड़ेंगे अमिताभ बच्चन! कंटेस्टेंट्स का दर्द देख टूटे, मांगा रिटायरमेंट, बोले- मुश्किल हो रहा... |
    Photos: जमीन पर जहां जगह मिली, वहां ही सो रहे... 2000 फ्लाइट कैंसिल के बाद ब्रिटेन में एयरपोर्ट के हालात!
    Advertisement