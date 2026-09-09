फरीदाबाद: खेलते-खेलते पानी की बाल्टी में गिरा 1 साल का आर्यन, दम घुटने से मौत

फरीदाबाद के जीवन नगर में एक दर्दनाक हादसे में एक साल के मासूम की जान चली गई. आर्यन नाम का बच्चा घर की छत पर खेल रहा था. इसी दौरान वह बाथरूम के पास रखी पानी से भरी बाल्टी तक पहुंच गया और उसमें मुंह की तरफ से गिर गया. पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

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हादसे के वक्त बच्चे की मां घर के ऊपर वाले कमरे में घरेलू काम कर रही थी, जबकि उसके पिता काम पर गए हुए थे. बताया जा रहै है कि परिवार के बाकी सदस्य भी अपने-अपने काम में व्यस्त थे. कुछ देर बाद जब बच्चे की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तो उसकी दादी मीना देवी ने बाहर निकलकर देखा.

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दादी ने देखा कि आर्यन पानी से भरी बाल्टी के अंदर पड़ा हुआ था. इसके बाद परिजन आनन-फानन में उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने हालत देखते हुए उसे रेफर कर दिया. इसके बाद परिवार के लोग बच्चे को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद आर्यन को मृत घोषित कर दिया.

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दादी ने देखा तो बाल्टी में पड़ा था मासूम

मृतक की दादी मीना देवी ने बताया कि आर्यन घर की छत पर खेल रहा था. खेलते हुए वह बाथरूम के पास चला गया, जहां पानी से भरी बाल्टी रखी थी. इसी दौरान वह उसमें गिर गया. कुछ समय तक जब बच्चे की आवाज नहीं आई तो उन्होंने बाहर जाकर देखा और घटना का पता चला.

हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ देर पहले तक खेल रहा उनका मासूम इतनी जल्दी उनसे दूर हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी शोक का माहौल है.

संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज कैलाश चंद्र ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मुजेसर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही इंतजार

पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल परिजनों के बयान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

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