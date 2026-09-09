Fauda Season 5 Review: बेटे की मौत, बाप का बदला... इस बार जंग पर्सनल है

आतंकवाद, जासूसी, बदला और ढेर सारा एक्शन... Fauda इन सभी को एक साथ लेकर चलने वाली सीरीज है. इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि पर बनी यह पॉलिटिकल थ्रिलर अपनी तेज रफ्तार कहानी, खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशंस और किरदारों के भीतर चल रही जंग के लिए जानी जाती है. यहां दुश्मन और दोस्त के बीच की लकीर हमेशा साफ नहीं होती और एक छोटी-सी चूक पूरे मिशन को मौत के मुंह में धकेल सकती है. अब Fauda अपने पांचवें सीजन के साथ लौट आया है. लेकिन इस बार कहानी सात अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले और उसके बाद पैदा हुए गुस्से, दर्द और बदले की भावना के बीच आगे बढ़ती है.

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डोरोन और उसकी टीम एक बार फिर ऐसे मिशन में उतरते हैं, जहां इस बार दांव सिर्फ एक ऑपरेशन का नहीं, बल्कि उन जख्मों का भी है जो अब तक भरे नहीं हैं. Fauda के सीजन 5 के पहले एपिसोड में एक अरबी शब्द पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है. वह शब्द है Tha’r मतलब खून का बदला. किसी अपने को खोने के बाद पैदा हुआ वह गुस्सा, जो इंसान को बदला लेने के लिए मजबूर कर देता है. इस सीजन की कहानी इसी सोच के इर्द-गिर्द घूमती है.

कहानी शुरू होती है सलेम से. वह एक बेदुइन पिता है. बेदुइन (Bedouin) अरब दुनिया के ऐसे पारंपरिक खानाबदोश समुदाय है, जो रेगिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में रहते आए हैं. उन्होंने सात अक्टूबर 2023 के हमास के हमले में अपना बेटा खो दिया है. फिर उसे पता चलता है कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार हमास का एक ऑपरेटिव गाजा से निकलकर फ्रांस के मार्सेय पहुंच चुका है.

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सलेम अपने पुराने दोस्त एली के पास जाता है. एली भी अपने पूरे परिवार को इस हमले में खो चुका है. सलेम उससे अपने साथ मार्सेय चलने को कहता है. एली पहले तैयार नहीं होता लेकिन सलेम जानता है कि एली के दिल का कौन सा जख्म अभी भी ताजा है. वह उसके उस दर्द को छू देता है और फिर एली उसके साथ चल पड़ता है. यहीं से शुरू होती है बदले की वह कहानी, जो धीरे-धीरे एक बड़े मिशन में बदल जाती है.

फौदा सीजन-5 का पोस्टर

मार्सेय पहुंचते ही शुरू होता है असली खेल

सलेम और एली के मिशन में जब डोरोन और उसकी टीम शामिल होती है तो Fauda अपने पुराने रंग में लौट आती है. जासूसी शुरू होती है. अंडरकवर ऑपरेशन होते हैं. पीछा किया जाता है और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है. स्टीव भी डोरोन के साथ आता है. हालांकि दोनों के बीच पुरानी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है. टीम के पुराने रिश्ते एक बार फिर परीक्षा से गुजरते हैं और एक्शन की बात करें तो Fauda इस बार भी निराश नहीं करती.

गोलियां कब चल जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. अंडरकवर मिशन लगातार तनाव बनाए रखते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहां कोई भी किरदार सुपरहीरो नहीं है. एक अनुभवी एजेंट भी एक गलती कर सकता है. घिर सकता है. उसकी पहचान सामने आ सकती है और अगले ही पल उसकी जान खतरे में हो सकती है. यही अनिश्चितता शुरुआती तीन एपिसोड को बांधे रखती है.

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असली कहानी गोलियों से ज्यादा दर्द की है

लेकिन Fauda Season 5 सिर्फ गोली और धमाके दिखाने वाली सीरीज नहीं है. इसके पीछे 7 अक्टूबर का दर्द लगातार मौजूद है. हमास के हमले में मारे गए आम लोगों की याद किरदारों के गुस्से और दुख को समझने में मदद करती है. उनके लिए यह मिशन सिर्फ एक और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन नहीं. इस बार मामला निजी है.

डोरोन और उसकी टीम जानते हैं कि 7 अक्टूबर जैसी घटना ने इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को सामने ला दिया था. इसलिए उनके लिए इस मिशन में एक और गलती की गुंजाइश नहीं है लेकिन मुश्किल यह है कि वे भी इंसान हैं. उनके आसपास के लोग सदमे में हैं. वे खुद अपने नुकसान से जूझ रहे हैं. ऐसे में उन्हें एक तरफ अपना काम करना है और दूसरी तरफ अपने भीतर उठ रहे गुस्से को भी संभालना है.

फौदा सीजन-5 का एक सीन

कर्तव्य और बदले की इच्छा के बीच यही लड़ाई इस सीजन को दिलचस्प बनाती है. इजरायल-फिलिस्तीन का संघर्ष हमेशा से बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है. Fauda की चुनौती भी यही है कि कहानी को सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनाकर न छोड़ दिया जाए. शुरुआती एपिसोड्स में सीरीज इंसानों के दर्द पर ज्यादा ध्यान देती है. 7 अक्टूबर को इजरायली परिवारों ने अपनों को खोया. इसके बाद हुई जंग में फिलिस्तीनी इलाकों में भी बड़ी संख्या में आम लोगों की जान गई और भारी तबाही हुई. यानी कहानी के दोनों तरफ दर्द है. कोई गुस्से में है. कोई अपने परिवार को याद कर रहा है. कोई बदला चाहता है और हर बदले के बाद हिंसा की एक नई कहानी शुरू हो जाती है.

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लियोर रेज एक बार फिर डोरोन के किरदार में हैं. वह अब भी उतना ही खतरनाक और तेज हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार में एक बड़ा बदलाव नजर आता है. डोरोन अब सिर्फ वह आदमी नहीं है जो बंदूक उठाकर खतरे की तरफ दौड़ जाता है. थेरेपी सेशन, पुरानी यादें और मैदान में लौटने से पहले उनकी झिझक दिखाती है कि लगातार हिंसा के बीच काम करने ने उन्हें भी अंदर से तोड़ा है. यही डोरोन का शांत और कमजोर पक्ष इस सीजन में ज्यादा दिलचस्प लगता है.

वहीं याकोव जादा डैनियल भी अपने परिवार को खोने के बाद बदले की आग में जल रहा है. उसका मिशन किसी नौकरी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके लिए बेहद निजी है. हकीम दजीरी का सईद, मार्सेय वाली कहानी में दिलचस्प मोड़ लाता है. वहीं मेलानी लॉरेंट की ऐन खुद को ऐसे संघर्ष के बीच पाती है, जिसका हिस्सा बनने की उसने कभी कल्पना नहीं की थी.

निर्देशक ओमरी गिवॉन ने एक्शन को बहुत ज्यादा चमकदार नहीं बनाया है. यहां गोलीबारी अचानक होती है और काफी खतरनाक लगती है. अंडरकवर सीक्वेंस में असली मजा इस बात का है कि आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल रहता है. कोई भी किरदार कभी भी फंस सकता है और यही Fauda की सबसे बड़ी ताकत है.

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कैसी है Fauda Season 5?

अगर आपको तेज रफ्तार वाली जासूसी और एक्शन सीरीज पसंद हैं तो Fauda Season 5 आपको बांधे रखती है. पहले तीन एपिसोड में चेजिंग सीक्वेंस जबरदस्त हैं, गोलियां हैं, अंडरकवर मिशन हैं और लगातार बढ़ता तनाव है लेकिन इस बार इन सबके साथ एक और कहानी चल रही है. अपने लोगों को खो चुके उन लोगों की कहानी, जो दर्द से निकलने के बजाय बदला चुनते हैं.

7 अक्टूबर की त्रासदी इस पूरे सीजन पर छाई हुई है. यही वजह है कि डोरोन का नया मिशन सिर्फ दुश्मन का पीछा करने की कहानी नहीं रह जाता. यह दर्द, गुस्से और बदले की कहानी भी बन जाता है और फिलहाल शुरुआती तीन एपिसोड देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि Fauda का पांचवां सीजन डोरोन की कहानी में फिर वही तनाव और एड्रेनालिन लेकर आया है, जिसके लिए यह सीरीज जानी जाती है.

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