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KBC छोड़ेंगे अमिताभ बच्चन! कंटेस्टेंट्स का दर्द देख टूटे, मांगा रिटायरमेंट, बोले- मुश्किल हो रहा...

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया कि 'कौन बनेगा करोड़पति' के कंटेस्टेंट्स की दर्दनाक कहानियां सुनकर उनका दिल टूट जाता है. वे अब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं.

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अमिताभ बच्चन क्यों हुए दुखी? (Credit: Tumblr/AmitabhBachchan)
अमिताभ बच्चन क्यों हुए दुखी? (Credit: Tumblr/AmitabhBachchan)

क्या सबके चहेते अमिताभ बच्चन क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का ये आखिरी सीजन होस्ट कर रहे हैं? क्या बिग बी अपनी होस्टिंग ड्यूटी से रिटायरमेंट ले रहे हैं? एक्टर का हालिया ब्लॉग पढ़कर फैंस के जहन में बस यही सवाल चल रहा है. बिग बी ने अपने ब्लॉग में बताया कि हॉट सीट पर बैठने वाले कंटेस्टेंट्स की ट्रैजिडी से भरी कहानियां सुनकर उनका दिल टूट जाता है. 

क्यों इमोशनल हुए बिग बी?
बिग बी ने इमोशनल होते हुए लिखा- कुछ कंटेस्टेंट्स शो में अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी गंभीर और दर्दनाक कहानियां लेकर आते हैं कि उनके सामने अपनी फीलिंग्स को संभालना ही नहीं, बल्कि शो को होस्ट करते रहना भी मुश्किल हो जाता है. मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे एक होस्ट चैनल के साथ जो समझ शेयर करता है, उस पर असर पड़ेगा. लेकिन ये मेरे लिए दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस रहा है. अब मैं रिटायर होना चाहता हूं... काफी देर हो चुकी है.. रात बुला रही है. फैंस को प्यार.

अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट को पढ़कर फैंस उनसे रिलेट कर पा रहे हैं. मगर उन्हें बिग बी के शो छोड़ने के ख्याल से डर लग रहा है. फैंस के लिए अमिताभ शो की आत्मा हैं. उनका मानना है कि अमिताभ के बिना केबीसी का चलना असंभव है. वो शो की जान हैं. इससे पहले भी अमिताभ की बातों से उनके केबीसी छोड़ने का इशारा मिला था. लेकिन उन्होंने शो को जारी रखा. देखना होगा इस बार उनकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है. वैसे फैंस तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके फेवरेट बिग बी केबीसी से दूर हों.

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अमिताभ ने 2000 में कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करना शुरू किया था. बीच में इसके तीसरे सीजन को शाहरुख खान ने होस्ट किया था. इसके बाद से सारे सीजन को बिग बी ने होस्ट किया है. पिछले साल अमिताभ के केबीसी छोड़ने की अटकलें थीं. चर्चा हुई कि सलमान उन्हें रिप्लेस करेंगे. लेकिन अंत में ये बस बातें गलत साबित हुईं. 

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