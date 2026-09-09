दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 150 रन ठोककर रचा इतिहास, कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी! ODI डेब्यू में किया गजब का करिश्मा

दक्षिण अफ्रीका के युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉर्डन हरमन ने अपने पहले ही वनडे मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. नामीबिया के खिलाफ विंडहोक में खेले गए मुकाबले में इस 24 साल के ओपनर ने महज 126 गेंदों में 17 चौके और 3 छक्कों की मदद से 150 रनों की तूफानी पारी खेली.

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इसके साथ ही जॉर्डन हरमन ने वनडे डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी दक्षिण अफ्रीका के ही मैथ्यू ब्रीत्जके के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 150 रन बनाए थे.

अब दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज इस मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. अगर इस मुकाबले में यह युवा बल्लेबाज सिर्फ एक रन और बना लेता तो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अकेले उनके नाम हो जाता. उन्हें 42वें ओवर में रुबेन ट्रम्पेलमैन ने आउट किया.

अपनी इस यादगार पारी के दौरान उन्होंने दूसरे विकेट के लिए टोनी डी जोर्जी के साथ 190 रनों की मजबूत साझेदारी निभाई. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 59 रन जोड़े. इस जबरदस्त शुरुआत की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 348 रन बना लिए.

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A Century for Hermann! 💯



Jordan Hermann brings up a sensational maiden ODI century on debut! 🇿🇦👏



A brilliant innings from the debutant, showing clinical control, maturity and positive intent. 🏏



What a way to announce yourself on the international stage! 🙌#Unbreakable pic.twitter.com/n3MXlnnJYO — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 9, 2026

इन दोनों से पहले वनडे डेब्यू में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड लंबे समय तक वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज डेसमंड हेन्स के नाम था. हेन्स ने साल 1978 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब् मैच में 148 रन बनाए थे.

Into The Death! ☠️



The runs continue to flow at Namibia Cricket Ground as #TheProteas move to 265/2 after 40 overs, with the final phase of the innings now underway. 🇿🇦🏏#Unbreakable pic.twitter.com/jx9Lpmhrwf — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 9, 2026

इसके अलावा अफगानिस्तान के आक्रामक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भी डेब्यू में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने साल 2021 में आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 127 रनों की यादगार पारी खेली थी.

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