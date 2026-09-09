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दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने 150 रन ठोककर रचा इतिहास, कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी! ODI डेब्यू में किया गजब का करिश्मा

अपने पहले ही वनडे मैच में जॉर्डन हरमन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. नामीबिया के खिलाफ हरमन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 150 रन जड़ दिए और इसके साथ ही एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम कर ली.

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अफ्रीकी बल्लेबाज ने किया कमाल. (PHOTO: X/@ProteasMenCSA)
अफ्रीकी बल्लेबाज ने किया कमाल. (PHOTO: X/@ProteasMenCSA)

दक्षिण अफ्रीका के युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉर्डन हरमन ने अपने पहले ही वनडे मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. नामीबिया के खिलाफ विंडहोक में खेले गए मुकाबले में इस 24 साल के ओपनर ने महज 126 गेंदों में 17 चौके और 3 छक्कों की मदद से 150 रनों की तूफानी पारी खेली. 

इसके साथ ही जॉर्डन हरमन ने वनडे डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी दक्षिण अफ्रीका के ही मैथ्यू ब्रीत्जके के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 150 रन बनाए थे. 

अब दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज इस मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. अगर इस मुकाबले में यह युवा बल्लेबाज सिर्फ एक रन और बना लेता तो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अकेले उनके नाम हो जाता. उन्हें 42वें ओवर में रुबेन ट्रम्पेलमैन ने आउट किया.

अपनी इस यादगार पारी के दौरान उन्होंने दूसरे विकेट के लिए टोनी डी जोर्जी के साथ 190 रनों की मजबूत साझेदारी निभाई. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 59 रन जोड़े. इस जबरदस्त शुरुआत की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 348 रन बना लिए. 

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इन दोनों से पहले वनडे डेब्यू में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड लंबे समय तक वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज डेसमंड हेन्स के नाम था. हेन्स ने साल 1978 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब् मैच में 148 रन बनाए थे. 

इसके अलावा अफगानिस्तान के आक्रामक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भी डेब्यू में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने साल 2021 में आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 127 रनों की यादगार पारी खेली थी.

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