Budhaditya Yog:17 सितंबर से बनेगा बुधादित्य योग, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Budhaditya Yog: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है. सितंबर में सूर्य और बुध की युति बनने जा रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा. 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में बुध पहले से मौजूद रहेंगे. ऐसे में दोनों ग्रहों की युति कुछ राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम लेकर आ सकती है.

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क्या है बुधादित्य राजयोग?

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और पद का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क क्षमता से जुड़े ग्रह हैं. जब सूर्य और बुध एक ही राशि में होते हैं तो बुधादित्य योग बनता है. मान्यता है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है. इस बार यह युति कन्या राशि में बनने जा रही है, जो बुध की राशि है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय करियर में प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है. व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की युति आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेग. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन सकते हैं. कारोबार में नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है. नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. कारोबार में नए सौदे या संपर्क लाभ दे सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है. आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. व्यापारियों को नए ग्राहक या कारोबारी अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक योजनाओं पर काम करने के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य-बुध की यह युति 17 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहने की बात कही जा रही है.



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