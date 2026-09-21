‘उन्हें स्टारडम का भ्रम है’, बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के एंटूरेज कल्चर पर अमीषा पटेल का तंज

अमीषा पटेल का नाम बॉलीवुड की उन हीरोइनों में आता है, जो अक्सर अपनी बात बेबाकी से पेश करती हैं. उन्हें कई बार अपने स्टारडम की तुलना, नई हीरोइनों के साथ करते देखा गया है. अमीषा पीआर कल्चर से लेकर उनके स्टारडम पर सवाल उठाती आई हैं. अब उन्होंने एक्ट्रेसेज के एंटूरेज कल्चर पर कमेंट किया है.

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अमीषा ने हीरोइनों को दिया दो-टूक जवाब

बीते दिन अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फैंस को उनसे सवाल/जवाब करने का मौका दिया. इसमें उनसे फिल्मों और बॉलीवुड को लेकर कई सवाल पूछे गए. एक फैन ने अमीषा से बॉलीवुड में बढ़ते एंटूरेज कल्चर पर सवाल किया. आजकल हर एक्टर के पास 3-4 लोगों से ज्यादा की एक टीम होती है. वो उन्हें अपने साथ हर इवेंट, फिल्म सेट और प्रमोशन के दौरान लेकर चलते हैं. अधिकतर ऐसा होता है कि इन लोगों का पैसा प्रोड्यूसर्स को उठाना पड़ता है. कई लोग इस कल्चर को गलत मानते हैं. अब अमीषा ने भी अपनी राय दी है.

एक्ट्रेस से पूछा गया कि बॉलीवुड में एंटूरेज कल्चर कितना सही/गलत है, तो इसपर उन्होंने लिखा- कई फीमेल एक्ट्रेसेज अपने स्टारडम को लेकर भ्रम में हैं. उनके मुताबिक, फिल्म प्रमोशन के दौरान उनके एंटूरेज पर होने वाला खर्च इतना ज्यादा होता है कि कई बार वो फिल्म की पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा हो जाता है. अगर इन एक्ट्रेसेज को अपनी टीम इतनी ही जरूरी लगती है, तो उन्हें अपनी निजी जिंदगी में भी इसका खर्च खुद उठाना चाहिए.

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many female actresses are in denial of their stardom 😝their enterouge during film promotions which comes at the cost of the producers are bigger then their day 1 collection 😁hope they have the same enterouge in their regular life minus a producer paying for it😝😝😝 https://t.co/YoF46aiDv3 — ameesha patel (@ameesha_patel) September 20, 2026

इन सवालों के अलावा अमीषा को अपनी फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता के बारे में भी बात करते हुए देखा गया. उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म ऋतिक रोशन की वॉर 1 और 2 से भी बड़ी सक्सेस थी और इतिहास बना चुकी है. इसके अलावा अमीषा पटेल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वो सालों में एक गदर जैसी फिल्म करके खुश हैं, बजाय वो फिल्में करके जिन्हें पहले ही दिन एक टिकट पर एक फ्री वाले ऑफर के साथ चलाया जाता है.

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