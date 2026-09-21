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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में करीब सुबह 3-4 बजे हवाई हमले किए. इस हमले में कुनार में तीन लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं.

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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किस फाइटर जेट से हमला किया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है. (Photo: ITG)
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किस फाइटर जेट से हमला किया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है. (Photo: ITG)

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों पक्तिका और कुनार में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमलों किए हैं. वहीं, राजस्थान निकाय चुनाव के तहत आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे. इन खबरों के अलावा, एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

लो फ्लाइंग जेट, तड़के 4 बजे एयरस्ट्राइक... पाकिस्तान का बम तो गिरा लेकिन खाली घर पर! 

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों पक्तिका और कुनार में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमलों किए हैं. स्थानीय समय के अनुसार ये हमले करीब सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुए. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुनार प्रांत में तीन लोगों की मौत हो गई, पाकिस्तान ने इस हमले में कौन से विशिष्ट लड़ाकू विमान या हथियार इस्तेमाल किए, ये खुलासा नहीं हुआ है 

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FASTag का झंझट खत्म! बिना स्टिकर बदले OneTag से बदल सकेंगे बैंक, जानें पूरा प्रोसेस 

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑप इंडिया ने एक नई फास्टैग पोर्टेबेलिटी सर्विस शुरू की है, जिसे वनटैग नाम दिया गया है. इस सर्विस के जरिए यूजर अपने फास्टैग से लिंक्ड बैंक को आसानी से बदल सकेंगे. ये कुछ वैसा ही होगा जैसा कि आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करते हैं. यानी नंबर वही और बस टेलिकॉम कंपनी बदल जाती है. 

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शूटिंग में भारत का एक और धमाका... रुद्रांक्ष-हिमांशु-पार्थ ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर 

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. शूटिंग में भारतीय निशानेबाजों ने एक और पदक अपने नाम कर लिया है. सोमवार को मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने की तिकड़ी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया. भारतीय टीम ने कुल 1890.1 अंक हासिल किए. 

राजस्थान LIVE: 273 निकायों में आज चुने जाएंगे मेयर-सभापति, अजमेर में 11 निर्दलीय पार्षदों पर टिकीं नजरें 

राजस्थान निकाय चुनाव के तहत आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे. उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम के मेयर पद के साथ 41 नगर परिषदों में सभापति और 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन चुने जाएंगे. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी. 

रूस संसदीय चुनाव: 56% से ज्यादा मतदान, शुरुआती रुझानों में पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' आगे 

रूस में संसदीय चुनावों के लिए मतदान खत्म हो गया है. शुरुआती नतीजों की मानें तो सत्ताधारी 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी 57.54 प्रतिशत वोटों के साथ सबसे आगे चल रही है. इस चुनाव में रूस के साथ-साथ यूक्रेन के उन चार अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों और क्रीमिया में भी वोट डाले गए, जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाया है. 

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नितिन नवीन आज से दो दिवसीय यूपी दौरे पर, चुनावी रणनीति पर करेंगे हाईलेवल बैठक 

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले BJP ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 21 और 22 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे के पहले दिन नितिन नवीन पश्चिम यूपी के पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ खास बैठकें करेंगे.  

Asian Games: भारत ने पाकिस्तान का किया सूपड़ा साफ, 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में ली एंट्री, मैच के बाद हैंडशेक भी हुआ 

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. सोमवार को ग्रुप-F के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी और तीनों मैच सीधे गेम में अपने नाम किए. भारत-पाकिस्तान के बीच इस मैच में हैंडशेक को लेकर कोई विवाद देखने को नहीं मिला.

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ा फेरबदल, इस धुरंधर गेंदबाज की एंट्री 

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण एशियन गेम्स 2026 की टीम से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में बदलाव की जानकारी दी है. एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान की टीम की कप्तानी साहिबजादा फरहान को सौंपी गई है. 

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