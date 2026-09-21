एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ा फेरबदल, इस धुरंधर गेंदबाज की एंट्री

एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम में बदलाव की जानकारी दी है.

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सलमान मिर्जा फिलहाल अपनी चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. PCB के मुताबिक, उनके अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है. अंगूठे में फ्रैक्चर के चलते वह एशियन गेम्स में पाकिस्तान के अभियान का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

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साहिबजादा फरहान संभालेंगे पाकिस्तान की कमान

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान की टीम की कप्तानी साहिबजादा फरहान को सौंपी गई है, जबकि अब्दुल समद उपकप्तान होंगे. टीम में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है. हालांकि, इन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है या चयनकर्ताओं ने किसी अन्य कारण से बाहर रखा है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.

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भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत कब हो सकती है?

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. भारत और पाकिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने नहीं आ सकतीं. दोनों टीमों की भिड़ंत सिर्फ ब्रॉन्ज या गोल्ड मेडल मैच में संभव है. भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले 28 सितंबर को खेलेंगे.

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान की टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उप-कप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद वसीम जूनियर, साद मसूद, सैम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान (विकेटकीपर).

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