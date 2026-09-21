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Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है चूहा, 10 सेकंड में ढूंढकर दिखाइए! तेज नजर वालों का ही सही जवाब

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में एक चूहा बड़ी चालाकी से छिपा हुआ है. आपको इसे सिर्फ 10 सेकंड में ढूंढना है. क्या आपकी नजर इतनी तेज है कि आप तस्वीर में छिपे चूहे को समय रहते खोज पाएंगे?

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तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको चूहा कितने सेकंड में नजर आया. ( Photo: Pinterest)
तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको चूहा कितने सेकंड में नजर आया. ( Photo: Pinterest)

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं. ऐसी तस्वीरों में कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने ही छिपी होती हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होता. यही वजह है कि लोग इन पजल को हल करने में काफी दिलचस्पी लेते हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही एक मजेदार तस्वीर लेकर आए हैं. इस तस्वीर में एक चूहा छिपा हुआ है, जिसे आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ढूंढना है.

तस्वीर को ध्यान से देखिए
ऊपर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए. तस्वीर में आपको कई चीजें एक जैसी या आसपास दिखाई दे सकती हैं. इन्हीं के बीच चूहे को इस तरह छिपाया गया है कि पहली नजर में उसे देख पाना मुश्किल हो सकता है. आपके पास चूहे को ढूंढने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं. इसलिए बिना जल्दी किए तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजरों को तस्वीर के हर हिस्से पर ले जाइए.

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क्या आपको चूहा दिखाई दे गया?
अगर हां, तो बहुत बढ़िया. इसका मतलब है कि आपने तस्वीर में छिपी छोटी सी चीज को जल्दी पकड़ लिया. आपकी नजर तस्वीर की बारीकियों पर अच्छी तरह जाती है. लेकिन अगर आपको अभी तक चूहा नहीं मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तस्वीर को एक बार फिर ध्यान से देखिए. कई बार हमारा दिमाग तस्वीर में दिखाई देने वाली बड़ी और साफ चीजों पर ही ध्यान देता है, जबकि छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं.

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क्या आपने 10 सेकंड में खोज लिया?
इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन का मजा ही यही है कि इसमें जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है. अगर आपने चूहे को 10 सेकंड के अंदर खोज लिया, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को लेकर खुद को शाबाशी दे सकते हैं. अगर नहीं खोज पाए, तो एक बार और कोशिश कीजिए.तो अब देर किस बात की?

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तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको चूहा कितने सेकंड में नजर आया. आपको सर्किल में चूहा दिख जाएगा.

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