पटना में खौफनाक वारदात, बेटे ने मां को जिंदा जलाया... पुलिस से बोला- मैं भगवान हूं

पटना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां खाजेकलां थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में एक बेटे पर अपनी 60 वर्षीय मां को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि आरोपी चिंटू कुमार नशे की हालत में था. पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की. गिरफ्तारी के बाद आरोपी खुद को भगवान बताने लगा.

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पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 60 वर्षीय मंजू देवी के रूप में हुई है. वह खाजेकलां थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में रहती थीं. उनका बेटा चिंटू कुमार ऑटो रिक्शा चलाता है और कथित तौर पर नशे का आदी है. आरोप है कि नशे की हालत में उसने अपनी मां को घर के अंदर जिंदा जला दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी चिंटू को गिरफ्तार करने की कोशिश की. आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी. पुलिस ने किसी तरह उसे काबू में लिया और गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी की हरकतें सामान्य नहीं थीं. वह पुलिस के सामने खुद को भगवान बताने लगा. वह कथित तौर पर कह रहा था कि यह कलयुग है और उसने ही अपनी मां को मारा है.

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पुलिस ने मंजू देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना के NMCH भेज दिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की वजह समेत पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के समय आरोपी ने किस तरह के नशे का सेवन किया था.

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