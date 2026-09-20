scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एशियन गेम्स के पहले दिन बेटियां चमकीं, शूटिंग में दो सिल्वर, क्रिकेट-MMA में भी मेडल कन्फर्म

एशियन गेम्स के पहले दिन में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा. क्रिकेट में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही.

Advertisement
X
एशियन गेम्स में कैसा रहा भारत का दिन. (PHOTO: PTI/X/ITGD)
एशियन गेम्स में कैसा रहा भारत का दिन. (PHOTO: PTI/X/ITGD)

20वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अभियान का धमाकेदार आगाज किया है. भारत के लिए पहला मेडल शूटिंग रेंज से आया. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदार्सा के. विनोद की तिकड़ी ने 1898.0 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. चीन ने गोल्ड और जापान ने ब्रॉन्ज जीता.

इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्टार शूटर इलावेनिल वलारिवन ने जलवा दिखाया. वे बेहद करीबी मुकाबले में महज 0.6 पॉइंट से गोल्ड से चूक गईं और 252.4 के स्कोर के साथ दूसरा सिल्वर मेडल अपने नाम किया. जापान की हिनाता ताइची (253.0) ने गोल्ड मेडल जीता. सोनम मस्कर व्यक्तिगत फाइनल में छठे स्थान पर रहीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निशानेबाजों को देश का मान बढ़ाने के लिए बधाई दी.

भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से रौंदा

सम्बंधित ख़बरें

Babar Azam
'कप्तान बनने की जरूरत नहीं थी', बाबर आजम पर भड़का ये दिग्गज
Vaibhav Sooryavanshi
टी20 में गदर पर टेस्ट में फ्लॉप? वैभव को लेकर भिड़े दो दिग्गज
Indian daughters shine on day one of Asian Games.
एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का कमाल, गोल्ड से एक कदम दूर क्रिकेट टीम
India Beat Bangladesh
बांग्लादेश को हराकर एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचा भारत
Varun Chakaravarthy
कुणाल, पाटीदार और भुवी ने क्या गुनाह किया है? आखिर क्यों हैं बाहर

क्रिकेट के मैदान पर भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सूपड़ा साफ करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है. भारत ने इस जीत के साथ ही कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया. शेफ़ाली वर्मा ने महज 49 गेंदों पर 9 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए. यह एशियन गेम्स क्रिकेट इतिहास में किसी भी भारतीय महिला बल्लेबाज का पहला शतक है.

Advertisement

भारत ने 20 ओवर में 195/4 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया. जवाब में बांग्लादेश की टीम 15.4 ओवर में केवल 81 रनों पर सिमट गई. नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि श्री चरणी को 2 विकेट मिले. अब 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का सामना श्रीलंका से होगा.

महिला टीम ने दागे 19 गोल, पुरुषों ने भी दर्ज की बड़ी जीत

भारत की महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 के भारी अंतर से हराकर इतिहास रचा. जबकि पुरुष टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से मात दी. दिलप्रीत सिंह ने शानदार 4 गोल दागे, जबकि सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए.

महिला बैडमिंटन टीम ने पहले दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को सिर्फ़ 90 मिनट में 3-0 से हरा दिया. वहीं पीवी सिंधु ने कमिला को महज 24 मिनट में 21-7, 21-9 से हराया. उन्नति हुड्डा ने एलिसा को 21-7, 21-19 से मात दी.

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वुशु में क्या हुआ

महिलाओं के 60 किग्रा ट्रेडिशनल वर्ग में सुचिका तरियाल ने मंगोलिया की बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया. पुरुष MMA फाइटर वरुण सान्याल को नागोया में रहने की व्यवस्था में 10 घंटे की देरी के बाद गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया.

Advertisement

वुशु की बात करें तो चांगछुआन फाइनल में सूरज सिंह मयांगलंबम 11वें स्थान पर रहे. 75 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में विक्रांत बालियान को ईरान के सोहेल मोसावी से 0-2 से हार मिली.
 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एशियन गेम्स के पहले दिन बेटियां चमकीं, शूटिंग में दो सिल्वर, क्रिकेट-MMA में भी मेडल कन्फर्म |
    'छात्रों की गूंज' में शामिल युवा निकला NSUI कार्यकर्ता... राहुल ने मंच पर बुलाकर की थी बात, BJP बोली- युवाओं से धोखा |
    हामिद अंसारी का वो बयान जिसपर छिड़ा सियासी घमासान, BJP का पलटवार |
    सलमान के बॉडी शेमिंग वाले बयान पर नया विवाद, सोफिया हयात ने खोली पोल |
    लिफ्ट दी और चलती बाइक पर पीछे से मार दी गोली... महीने भर पहले हुआ था समझौता; रविवार सुबह दोस्त ने ही ली इकलास की जान |
    लाठी-थप्पड़ और लात-घूंसे... स्कूल परिसर में छात्रों-ग्रामीणों की भिड़ंत का VIDEO |
    अमेरिका के साथ शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हुआ ईरान, बोला- हमला हुआ तो बख्शेंगे नहीं |
    बिग बॉस 20 में प्रेम और प्रीति का हुआ मिलन, सलमान खान के लिए हलवा लेकर पहुंचीं सोनाली |
    CCTV: मुंबई में अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी BMW, देखें |
    'राइस, विक्टर, जैक और राउडी...', US आर्मी के सामने जब उतरा भारतीय सेना का डॉग्स स्क्वाड, हर कोई रह गया हैरान!
    Advertisement