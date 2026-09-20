एशियन गेम्स के पहले दिन बेटियां चमकीं, शूटिंग में दो सिल्वर, क्रिकेट-MMA में भी मेडल कन्फर्म

20वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अभियान का धमाकेदार आगाज किया है. भारत के लिए पहला मेडल शूटिंग रेंज से आया. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदार्सा के. विनोद की तिकड़ी ने 1898.0 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. चीन ने गोल्ड और जापान ने ब्रॉन्ज जीता.
इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्टार शूटर इलावेनिल वलारिवन ने जलवा दिखाया. वे बेहद करीबी मुकाबले में महज 0.6 पॉइंट से गोल्ड से चूक गईं और 252.4 के स्कोर के साथ दूसरा सिल्वर मेडल अपने नाम किया. जापान की हिनाता ताइची (253.0) ने गोल्ड मेडल जीता. सोनम मस्कर व्यक्तिगत फाइनल में छठे स्थान पर रहीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निशानेबाजों को देश का मान बढ़ाने के लिए बधाई दी.
भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से रौंदा
क्रिकेट के मैदान पर भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सूपड़ा साफ करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है. भारत ने इस जीत के साथ ही कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया. शेफ़ाली वर्मा ने महज 49 गेंदों पर 9 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए. यह एशियन गेम्स क्रिकेट इतिहास में किसी भी भारतीय महिला बल्लेबाज का पहला शतक है.
#TeamIndia continue the good work 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
Deepti Sharma opens her wicket-taking account as well 🔥
Updates ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#AsianGames pic.twitter.com/JLwYKKolqy
भारत ने 20 ओवर में 195/4 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया. जवाब में बांग्लादेश की टीम 15.4 ओवर में केवल 81 रनों पर सिमट गई. नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि श्री चरणी को 2 विकेट मिले. अब 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का सामना श्रीलंका से होगा.
महिला टीम ने दागे 19 गोल, पुरुषों ने भी दर्ज की बड़ी जीत
भारत की महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 के भारी अंतर से हराकर इतिहास रचा. जबकि पुरुष टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से मात दी. दिलप्रीत सिंह ने शानदार 4 गोल दागे, जबकि सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए.
Starting from where she left ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
Sree Charani strikes straightaway 💪
Kranti Gaud with the catch 👏
Updates ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/Dnkfronbmp
महिला बैडमिंटन टीम ने पहले दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को सिर्फ़ 90 मिनट में 3-0 से हरा दिया. वहीं पीवी सिंधु ने कमिला को महज 24 मिनट में 21-7, 21-9 से हराया. उन्नति हुड्डा ने एलिसा को 21-7, 21-19 से मात दी.
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वुशु में क्या हुआ
महिलाओं के 60 किग्रा ट्रेडिशनल वर्ग में सुचिका तरियाल ने मंगोलिया की बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया. पुरुष MMA फाइटर वरुण सान्याल को नागोया में रहने की व्यवस्था में 10 घंटे की देरी के बाद गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया.
A perfect start with the ball ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
Kranti Gaud strikes to give #TeamIndia their second wicket 👊
Updates ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#AsianGames pic.twitter.com/2qaO0Qth9d
वुशु की बात करें तो चांगछुआन फाइनल में सूरज सिंह मयांगलंबम 11वें स्थान पर रहे. 75 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में विक्रांत बालियान को ईरान के सोहेल मोसावी से 0-2 से हार मिली.