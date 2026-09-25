मॉनसून अभी गया नहीं... विदाई से पहले 72 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, UP-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट

मॉनसून की विदाई से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर तेज बारिश का दौर आने वाला है. अगले 72 घंटे यानी 25 से 27 सितंबर तक दोनों राज्यों के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है. 27 सितंबर को भी यहां भारी बारिश हो सकती है. वहीं उत्तराखंड में 26 सितंबर को बेहद भारी और 27 सितंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है.

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अगले तीन दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है. बारिश के साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. यानी UP और उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 72 घंटे मौसम खराब रह सकता है. उत्तराखंड में बारिश का असर 28 सितंबर को भी देखने को मिल सकता है.

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पूर्वी भारत में भी बारिश

बारिश का असर सिर्फ UP और उत्तराखंड तक नहीं रहेगा. पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में तेज बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है.

तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की परेशानी हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में सड़क पर भी दिक्कत आ सकती है. खासकर उत्तराखंड में 26 और 27 सितंबर को बारिश ज्यादा तेज रहने का अनुमान है. ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही निकलना बेहतर रहेगा.

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मॉनसून की विदाई शुरू

दूसरी ओर, देश से मॉनसून की वापसी शुरू हो चुकी है. मौसम विभाग ने 19 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मॉनसून की वापसी की शुरुआत की थी. इसके बाद 23 सितंबर को दिल्ली से भी मॉनसून की वापसी घोषित कर दी गई.

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हालांकि मॉनसून पूरे देश से एक साथ वापस नहीं जाता. यह धीरे-धीरे अलग-अलग इलाकों से पीछे हटता है. मौसम विभाग इसके लिए कई चीजों को देखता है. इनमें बारिश का कम होना, हवाओं का रुख बदलना और हवा में नमी कम होना शामिल है.

बारिश के बाद आगे बढ़ेगी विदाई

अगले कुछ दिनों की बारिश के बाद मौसम में बदलाव पर नजर रहेगी. अगर जरूरी मौसम स्थितियां बनती हैं तो मॉनसून की वापसी आगे बढ़ सकती है. फिलहाल 25 से 27 सितंबर के बीच UP और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का जोर रहेगा. इसके बाद इन इलाकों में मॉनसून की विदाई आगे बढ़ने की संभावना है.

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