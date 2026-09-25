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Tulsi uses at home: पूजा के अलावा भी तुलसी आएगी बड़े काम, घर से लेकर स्किन तक इन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल

तुलसी का पौधा भारतीय घरों में पूजा के लिए खास माना जाता है, लेकिन इसके पत्तों का इस्तेमाल कई घरेलू कामों में भी किया जा सकता है. तुलसी से प्राकृतिक फ्रेशनर बनाने, स्किनकेयर और अलमारी में कपड़ों की देखभाल जैसे आसान तरीकों के बारे में जानिए.

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तुलसी का काफी धार्मिक महत्व होता है. (PHOTO:AI)
तुलसी का काफी धार्मिक महत्व होता है. (PHOTO:AI)

Tulsi uses at home: भारतीय घरों में तुलसी का पौधा अधिकतर होता है, क्योंकि इसकी लोग सुबह उठकर पूजा करते हैं. हालांकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है या फिर इसका केवल धार्मिक और औषधीय महत्व ही नहीं है. बल्कि तुलसी के हमारी जिंदगी के घरेलू कामों में भी इसके अनगिनत फायदे हैं. 

आयुर्वेद में तुलसी के पत्तों की खास जगह  है, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी आपके घर में कई तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है. इसका सही तरीके से यूज करके आप रसोई में कुकिंग, घर की साफ-सफाई, त्वचा की देखभाल और कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाने में भी मदद ले सकते हैं?

अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है तो जान लीजिए कि वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि इसके कमाल के और आसान इस्तेमाल, जो आपके घर के कई कामों को आसान बना सकते हैं.  

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नेचुरल रूम फ्रेशनर

घर में आने वाली स्मेल को दूर करने के लिए लोग बाजार से खरीदकर महंगे रूम फ्रेशनर लेकर आते हैं. जबकि स्मेल को दूर करने के लिए केमिकल वाले रूम फ्रेशनर की जगह तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको एक कटोरी में पानी लेना है और पानी में थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां और नींबू का रस डालकर उबाल लें. इस पानी को ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर लें और घर के कोनों में छिड़कें. इससे घर के अंदर लंबे समय तक फ्रेशनेस बनी रहती है. 

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तुलसी वाली चाय बनाएं

चाय में अदरक और इलायची डालकर तो सब लोग बनाते है, लेकिन कभी तुलसी की पत्तियों वाली चाय बनाकर पिएं. तुलसी के साफ और हरे पत्तों को चाय में डालकर कुछ देर उबाल लें, इससे चाय का स्वाद दोगुना हो जाता है. 

मच्छर और कीड़े-मकोड़ों को भगाए

तुलसी की महक मच्छरों और छोटे कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ऐसे में आप तुलसी का इस्तेमाल कीड़ों को घर से भगाने के लिए भी कर सकते हैं. घर की खिड़कियों और दरवाजों के पास तुलसी का पौधा रखें. इसके अलावा, तुलसी के पत्तों का रस पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगाने से कीड़े और चींटियां भी दूर रहती हैं.

स्किन केयर में तुलसी का यूज

तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन की समस्याओं को कम करने में असरदार साबित होता है. इसिलए इसका इस्तेमाल स्किनकेयर के लिए भी किया जा सकता है, तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और बेसन मिलाकर फेस पैक बनाएं. यह चेहरे के मुहांसों और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल होममेड फेस ऑयल बनाने के लिए भी कर सकते हैं.

बर्तन की नेचुरल सफाई 

अगर बर्तनों से जिद्दी स्मेल या चिकनाई नहीं जा रही है, तो तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है. तुलसी के पत्तों को उबालकर उस पानी से बर्तन धोएं. यह बर्तनों की बदबू को खत्म करके उन्हें बैक्टीरिया-फ्री बनाता है. 

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अलमारी में रखें कपड़ों की सुरक्षा 

बरसात के मौसम में अक्सर अलमारी में रखे कपड़ों से सीलन की बदबू आने लगती है या कीड़े लगने का डर रहता है. इसलिए मॉनसून में अलमारी के अंदर अक्सर सीलन से छुटकारा दिलाने के लिए कपूर वगैरा रखते हैं. लेकिन आप चाहे तो तुलसी के पत्तों को भी अलमारी में रख सकते हैं. तुलसी की सूखी पत्तियों को पतले सूती कपड़े में बांधकर अलमारी या कपड़ों के बीच रख दें. इससे कपड़े सीलन और कीड़ों से सेफ रहते हैं. 

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