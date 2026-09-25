लखनऊ से रांची तक बारिश-आंधी का कहर, UP समेत कई राज्यों में अलर्ट

मौसम की मार से परेशान लोगों को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है. एक तरफ लखनऊ में तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया, तो दूसरी तरफ रांची में बारिश के साथ तेज हवाओं ने पेड़ उखाड़ दिए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया. अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

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मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के पास बना डीप डिप्रेशन उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है. यह कमजोर होकर 26 सितंबर की दोपहर तक पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों तक पहुंच सकता है. इसके बाद सिस्टम का बचा हुआ लो-प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा. इसके असर से पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिमी यूपी में बारिश बढ़ने की संभावना है.

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यूपी में 27 सितंबर तक बारिश का दौर

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर को भारी बारिश, 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश और 27 सितंबर को फिर भारी बारिश की संभावना है. पश्चिमी यूपी में 25 से 27 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 24 से 27 सितंबर के बीच तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. वेस्टर्ली ट्रफ और लो-प्रेशर सिस्टम के असर से पूर्वी यूपी के साथ बिहार और पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

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एमपी और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 24 सितंबर को बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

यहां 24 और 25 सितंबर को थंडरस्क्वॉल भी चल सकता है. इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. विदर्भ में 24 से 27 सितंबर तक कई जगह बारिश और गरज-चमक हो सकती है. यहां 24 और 25 सितंबर को कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

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बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी असर

बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 24 से 26 सितंबर के बीच कई जगह बारिश और गरज-चमक हो सकती है. ओडिशा में 24 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है. बिहार और ओडिशा में 24 सितंबर को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के पास बना सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ने के कारण मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का असर बना रह सकता है.

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पहाड़ों में भी भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में 25 और 28 सितंबर को भारी बारिश और 26 सितंबर को बेहद भारी बारिश की संभावना है. 27 सितंबर को भी यहां बहुत भारी बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में 26 और 28 सितंबर को भारी बारिश और 27 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 28 से 30 सितंबर के बीच कई जगह बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है.

दक्षिण और पूर्वोत्तर में भी बारिश

केरल, माहे और लक्षद्वीप में 24 से 26 सितंबर तक कई जगह बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 24 और 25 सितंबर को बारिश की संभावना है. तेलंगाना में 24 सितंबर को बहुत भारी और 25 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में 24 से 28 सितंबर तक कई जगह बारिश का दौर रह सकता है. अरुणाचल प्रदेश में 24 और 28 सितंबर को बारिश की संभावना है. यानी अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाओं और गरज-चमक का असर बना रहेगा.

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