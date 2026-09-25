scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitra Paksha 2026: श्राद्ध पूजा के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 4 काम, वरना नाराज हो जाएंगे पितर!

Pitra Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष संयम और साधना का समय है. दरअसल, पितृ पक्ष में पूर्वज सूक्ष्म रूप में घर के आसपास रहते हैं. इसलिए, पितृ पक्ष में श्राद्ध या तर्पण के तुरंत बाद कुछ कामों को करने की मनाही होती है. तो आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में.

Advertisement
X
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)

Pitra Paksha 2026: इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत 27 सितंबर, रविवार से होने जा रही है और समापन 10 अक्टूबर, शनिवार के दिन होगा. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तक चलने वाले इन 16 दिनों में पूर्वजों (पितरों) की आत्मा की शांति, तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए पिंड दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा दिए गए जल व अन्न को स्वीकार करते हैं. हालांकि, कई बार लोग विधि-विधान से पूजा और श्राद्ध तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अनजानी गलतियां कर बैठते हैं. ज्योतिष और शास्त्र नियमों के अनुसार, तर्पण या श्राद्ध पूजा के तुरंत बाद की गई 4 गलतियां आपकी पूरी पूजा का फल निष्फल कर सकती हैं और पितृ दोष का कारण बन सकती हैं. आइए जानते हैं कि पितरों की पूजा के बाद किन 4 कामों से सख्त परहेज करना चाहिए.

तर्पण के तुरंत बाद भोजन करना या भोजन में जल्दबाजी

सम्बंधित ख़बरें

प्रयागराज में पिँडदान करने पहुंचे लोग (Photo: ITG)
पितृ पक्ष में नहीं जा पाए प्रयागराज या गया? अब ऐसे कर सकेंगे घर बैठे पिंडदान
pitru paksha 2026
कल या परसों, कब से शुरू पितृ पक्ष? यहां देखें श्राद्ध का पूरा कैलेंडर
pitru paksha 2026 shradh dates
27 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू, जानें पिंडदान के नियम!
pitru paksha 2025
पितृ पक्ष से पहले कर लें ये 5 काम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद
Pitru Paksha 2026
कल या परसों, पितृ पक्ष का पहला दिन कब? जानें कब होगा समापन

श्राद्ध या तर्पण की पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद स्वयं भोजन करने बैठ जाना सही नहीं माना जाता है. जब तक ब्राह्मणों को भोजन न करा दिया जाए और पंचबलि (गाय, कुत्ता, कौआ, देव और चींटी) के लिए भोजन का अंश न निकाल दिया जाए, तब तक गृहस्थ को स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए. पितरों और पंचबलि को भोजन अर्पण के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें.

Advertisement

लहसुन-प्याज और तामसिक पदार्थों का सेवन

तर्पण या श्राद्ध कर्म करने के बाद भी पूरे पितृ पक्ष के दौरान घर का माहौल और भोजन सात्विक होना चाहिए. श्राद्ध पूजा के बाद भूलकर भी शराब, मांस-मदिरा या लहसुन-प्याज से युक्त तामसिक भोजन का सेवन न करें. ऐसा करने से पितर रुष्ट हो सकते हैं और घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है.

घर में क्लेश, गुस्सा या किसी का अनादर करना

पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में घर के आसपास ही मौजूद रहते हैं. तर्पण के बाद घर में कटु शब्द बोलना या अशांति फैलाना नकारात्मक ऊर्जा लाता है. श्राद्ध पूजा के बाद विशेष रूप से क्रोध, अहंकार और घर के सदस्यों या बुजुर्गों से वाद-विवाद करने से बचें. इसके अलावा, द्वार पर आए किसी भी गरीब, असहाय व्यक्ति या पशु-पक्षी को डांटकर न भगाएं, उन्हें अन्न-जल जरूर दें.

बाल-दाढ़ी कटवाना या नए वस्त्र-सामग्री की खरीदारी

हिंदू परंपरा में पितृ पक्ष को संयम, साधना और पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करने का समय माना गया है, न कि भौतिक उत्सव या साज-सज्जा का. तर्पण और श्राद्ध पूजा वाले दिन बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए. साथ ही, पूजा के तुरंत बाद नए कपड़े, वाहन या प्रॉपर्टी जैसी भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी या किसी नए मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से परहेज करें.

Advertisement

श्राद्ध पूजा का पूर्ण फल पाने का सबसे आसान तरीका

पितृ पक्ष में तर्पण और पिंडदान के बाद अपने हाथों से गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी, कौवे और कुत्ते को भोजन का अंश जरूर दें. कौवे को पितरों का संदेशवाहक माना जाता है, इसलिए उनके माध्यम से पहुंचाया गया अन्न सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है. इसके बाद निष्काम भाव से पितरों से परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रांची में हुआ मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी का अंतिम संस्कार |
    Pitra Paksha 2026: श्राद्ध पूजा के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 4 काम, वरना नाराज हो जाएंगे पितर! |
    'अपने रिस्क पर करें एंट्री...', छत्तीसगढ़ के धमतरी में 8 चर्चों ने गैर-ईसाइयों की प्रार्थना पर लगाया बैन |
    CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, देखें शहर-शहर प्रदर्शन |
    EPFO Alert: अटका है PF का पुराना काम, नहीं हो रही सुनवाई? कैंप में मिलेगा झटपट समाधान, चेक करें डेट-टाइम |
    'यूपी अब भयमुक्त होकर निवेश का केंद्र बना', UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में बोले अमित शाह |
    NEP vs AFG: नेपाल ने किया अफगानिस्तान का T20I में काम तमाम, एशियन गेम्स में दी पटखनी, ऐसे पलटी हारी हुई बाजी |
    43 की उम्र में तीसरी बार प्रेग्नेंट एक्ट्रेस? पति ने दी गुड न्यूज, हुआ इमोशनल |
    आंध्र प्रदेश में डिप्रेशन का असर? येलरु का पानी सड़कों पर आया, TIDCO कॉलोनी डूबी... खेतों में भी जलभराव |
    Tulsi uses at home: पूजा के अलावा भी तुलसी आएगी बड़े काम, घर से लेकर स्किन तक इन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल
    Advertisement