scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंसानों से ज्यादा कछुए! अल्डाब्रा द्वीप पर 1.83 लाख पहुंची विशाल कछुओं की आबादी

कभी शिकार की वजह से 1,000 से भी कम रह गए थे विशाल कछुए, लेकिन अब सेशेल्स के अल्डाब्रा द्वीप पर इनकी संख्या करीब 1.83 लाख हो गई है. हालांकि, जलवायु परिवर्तन और जंगली चूहे अब भी इनके लिए खतरा बने हुए हैं.

Advertisement
X
ये है अल्डाब्रा जायंट कछुआ. सेशेल्स में इनकी संख्या इंसानों से काफी ज्यादा हो गई है. (Photo: Getty)
ये है अल्डाब्रा जायंट कछुआ. सेशेल्स में इनकी संख्या इंसानों से काफी ज्यादा हो गई है. (Photo: Getty)

सेशेल्स के अल्डाब्रा एटोल पर करीब 1.83 लाख विशाल कछुए रहते हैं. जबकि, पूरे सेशेल्स में सिर्फ 1.35 लाख इंसान रहते हैं. वैज्ञानिकों के एक नए सर्वे में यह बात सामने आई है. दुनिया में खुले प्राकृतिक माहौल में रहने वाले विशाल कछुओं की सबसे बड़ी आबादी है. खास बात यह है कि 19वीं सदी में शिकार की वजह से इनकी संख्या घटकर 1,000 से भी कम रह गई थी. लेकिन लंबे समय तक इनकी सुरक्षा के लिए किए गए कामों से इनकी आबादी अब काफी बेहतर हो गई है. 

यह सर्वे सेशेल्स आइलैंड्स फाउंडेशन (SIF) और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया. इसके लिए 2018 से 2022 के बीच जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया. वैज्ञानिकों ने उन कछुओं का भी अनुमान लगाया जो घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपे होने के कारण दिखाई नहीं दिए. इस स्टडी के नतीजे Ecology and Evolution जर्नल में प्रकाशित हुए हैं.

यह भी पढ़ें: "7 फीट के पंख, भालू जैसे पंजे... बंदर-स्लॉथ तक को उठा लेता है ये खतरनाक ईगल

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR rain weather
बेमौसम बारिश ने दिल्ली में बढ़ाई सर्दी, अगले कुछ दिनों के लिए ये है अलर्ट
Budhi Gandaki flash flood
बूढ़ी गंडकी में बाढ़ से 45 घर पूरी तरह ध्वस्त, ऐसे बची सैकड़ों की जान
Face Mites
कितना भी सुंदर चेहरा क्यों न हो, ये जीव तो शक्ल पर ही रहते हैं
Harpy Eagle
एक झपट्टा और बंदर गायब! 7 फीट पंखों वाला ईगल पेड़ों से उठाता है शिकार
ken betwa project
केन-बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पर बवाल, डूब रहे घर-मंदिर... पन्ना टाइगर रिजर्व पर खतरा

अल्डाब्रा एटोल पर कछुओं की आबादी का पिछला बड़ा अनुमान 1990 के दशक के आखिर में लगाया गया था. उस समय यहां करीब 1 लाख कछुए होने की बात कही गई थी. नई स्टडी के मुताबिक, यहां वयस्क और लगभग वयस्क कछुओं की संख्या करीब 1.83 लाख है.

इसका मतलब यह नहीं है कि 1999 के बाद कछुओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पुराने सर्वे में कई कछुए गिनती में शामिल नहीं हो पाए होंगे. घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपे कछुओं को देखना मुश्किल था. इस बार वैज्ञानिकों ने ऐसे कछुओं की संख्या का भी अनुमान लगाया जो दिखाई नहीं दिए.

Advertisement

Aldabra Giant Tortoise

कैसे बचाई गई कछुओं की यह प्रजाति?

19वीं सदी में बड़े पैमाने पर शिकार होने के कारण अल्डाब्रा के विशाल कछुओं की संख्या बहुत कम हो गई थी. उस समय इनकी आबादी 1,000 से भी नीचे पहुंच गई थी. इसके बाद इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए. अल्डाब्रा को 1981 में एक सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र बनाया गया था. इसके बाद 1982 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया. लंबे समय तक सुरक्षा और निगरानी से इन कछुओं को बचाने में मदद मिली.

सेशेल्स आइलैंड्स फाउंडेशन की सीईओ फ्राउके फ्लाइशर-डोगले के मुताबिक, अल्डाब्रा में 1.80 लाख से ज्यादा विशाल कछुओं का खुले में रहना लंबे समय से किए जा रहे संरक्षण के काम का नतीजा है. नई स्टडी में यह भी सामने आया कि 2018 से 2022 के दौरान इनकी आबादी में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: सऊदी में इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी, क्राउन प्रिंस बंकरों वाले महलों में छिप रहे हैं

घास वाले इलाकों में ज्यादा मिलते हैं कछुए

सर्वे में वैज्ञानिकों ने पाया कि अल्डाब्रा के घास वाले इलाकों में सबसे ज्यादा विशाल कछुए रहते हैं. इन जगहों को 'टॉरटॉइज टर्फ' कहा जाता है. खुले और कम झाड़ियों वाले इलाकों में भी कछुओं की संख्या ज्यादा है. वहीं, घनी झाड़ियों, मैंग्रोव और पेम्फिस नाम के पौधों वाले इलाकों में कछुओं को देखना मुश्किल होता है. 

Advertisement

इसलिए वैज्ञानिकों ने गिनती करते समय इस बात का भी ध्यान रखा कि अलग-अलग जगहों पर कछुओं का दिखाई देना कितना आसान या मुश्किल है. इससे उनकी कुल आबादी का बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिली.

Aldabra Giant Tortoise

जलवायु परिवर्तन और चूहे अब भी खतरा

कछुओं की आबादी स्थिर होने के बावजूद इनके सामने कुछ खतरे अब भी मौजूद हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में सूखा ज्यादा लंबा हो सकता है और बार-बार पड़ सकता है. इससे कछुओं के लिए भोजन और छाया की कमी हो सकती है. समुद्र का जलस्तर बढ़ने से द्वीप के निचले इलाकों को भी खतरा है.

इसके अलावा, जंगली बिल्लियां और काले चूहे कछुओं के अंडों और छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं. पहले जंगली बकरियां भी यहां के पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाती थीं, लेकिन 2012 में उन्हें हटा दिया गया था. वैज्ञानिकों का मानना है कि जंगली बिल्लियों और चूहों को भी हटाने से कछुओं की सुरक्षा और बेहतर हो सकती है.

यह भी पढ़ें: केन-बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पर बवाल, डूब रहे घर-मंदिर... पन्ना टाइगर रिजर्व पर खतरा

वैज्ञानिकों के मुताबिक, करीब 1.83 लाख कछुओं की आबादी का अनुमान भविष्य में उनकी संख्या पर नजर रखने में मदद करेगा. इससे पता लगाया जा सकेगा कि जलवायु परिवर्तन, सूखे और दूसरे खतरों का इन पर क्या असर पड़ रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कछुओं की गिनती आगे भी जारी रखना जरूरी है, ताकि उनकी आबादी में होने वाले बदलावों का समय रहते पता लगाया जा सके और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9000mAh बैटरी, 200MP कैमरा, 120X जूम..., लॉन्च हुआ OnePlus 16 5G, ये है कीमत |
    पंचकूला में कुख्यात गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम |
    दिल्ली-UP समेत उत्तर भारत में ठंड की दस्तक... थमी AC-पंखों की रफ्तार, 23 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट |
    गमले में आसानी से उगाएं काली मिर्च का पौधा, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत! जानें आसान तरीका |
    'रात की नींद में खलल से परेशान थे लोग', सउदी अरब ने इस वजह से रोका मिसाइल हमलों का अलर्ट? |
    भारत विरोधी इल्हान उमर के घर छापे, ट्रंप ने बेईमान बताया, भाई से शादी का कसते रहे हैं तंज |
    Ranabaali: भूख से मरे लाखों लोग, अंग्रेजों का कैसा था वो खूनी दौर? विजय की रणबाली में दिखेगा सच! |
    पूरे सऊदी में रेड अलर्ट, बंकर में प्रिंस, हूतियों का ताबड़तोड़ अटैक... जंग के 5 बड़े अपडेट |
    Gen Z Career: नौकरी बदलने से पहले ये चीज़ें देखती है नई पीढ़ी |
    ऋतिक-मिथुन जैसे बड़े सितारे, फिर भी हिंदी में सीमित रिलीज! रजनीकांत की जेलर 2 पर OTT का फंसा पेंच
    Advertisement