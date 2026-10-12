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7 फीट के पंख, भालू जैसे पंजे... बंदर-स्लॉथ तक को उठा लेता है ये खतरनाक ईगल

घने रेनफॉरेस्ट में रहने वाला हार्पी ईगल अपनी ताकतवर टांगों, बड़े पंजों और तेज नजर के लिए जाना जाता है. यह पेड़ों पर रहने वाले बंदर और स्लॉथ जैसे जानवरों का शिकार करता है. इसका आकार और शिकार करने का तरीका इसे खास बनाता है.

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ये है भारी-भरकम और ताकतवर हार्पी ईगल जो आसमान से शिकार करता है. (Photo: Getty)
ये है भारी-भरकम और ताकतवर हार्पी ईगल जो आसमान से शिकार करता है. (Photo: Getty)

दक्षिण और मध्य अमेरिका के घने रेनफॉरेस्ट में एक ऐसा ईगल रहता है जो अपनी ताकत और बड़े पंजों के लिए जाना जाता है. इसका नाम हार्पी ईगल है. इसका साइंटिफिक नाम Harpia harpyja है. यह पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच रहता है और बंदर, स्लॉथ जैसे जानवरों का शिकार करता है. इसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ईगल्स में गिना जाता है.

हार्पी ईगल की सबसे खास चीज इसके पैर और पंजे हैं. इसके पीछे वाले पंजे करीब 3 से 4 इंच यानी 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं. इनके पंजे काफी बड़े और मजबूत होते हैं. मादा हार्पी ईगल नर से बड़ी होती है और इसका वजन करीब 20 पाउंड यानी लगभग 9 किलो तक पहुंच सकता है. इसका विंगस्पैन करीब 6 से 7 फीट तक हो सकता है.

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पेड़ों के बीच आसानी से उड़ता है

हार्पी ईगल खुले आसमान में लंबी दूरी तक उड़ने के बजाय जंगल की कैनोपी के बीच उड़ता है. इसके पंख बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते. इसकी पूंछ लंबी होती है. इससे इसे पेड़ों और शाखाओं के बीच तेजी से दिशा बदलने में मदद मिलती है.

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Harpy Eagle

यह अक्सर किसी ऊंचे पेड़ पर बैठकर आसपास देखता रहता है. जैसे ही इसे शिकार नजर आता है, यह पेड़ों के बीच से तेजी से नीचे जाता है. घने जंगल में इस तरह शिकार करने के लिए इसके शरीर का ढांचा काफी मददगार होता है.

बंदर और स्लॉथ भी इसके शिकार

हार्पी ईगल ज्यादातर पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाता है. बंदर और स्लॉथ इसके प्रमुख शिकार में शामिल हैं. इसके अलावा इगुआना, तोते, पॉर्क्यूपाइन और दूसरे छोटे जानवर भी इसकी डाइट में शामिल हो सकते हैं.

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इसके मजबूत पैर और बड़े पंजे शिकार को पकड़ने में इसकी मदद करते हैं. द पेरेग्रीन फंड के मुताबिक हार्पी ईगल 15 पाउंड से ज्यादा वजन वाले शिकार को भी उठा सकता है. कुछ मामलों में यह अपने वजन के करीब वजन वाले शिकार को भी ले जाते हुए देखा गया है.

Harpy Eagle

हर दिन शिकार नहीं करता

हार्पी ईगल को हर दिन शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार बड़ा शिकार मिलने के बाद वह उससे कई दिनों तक खाना ले सकता है. द पेरेग्रीन फंड के मुताबिक यह एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बिना खाना खाए भी रह सकता है. यह दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहता है. बाकी समय ऊंचे पेड़ों पर बैठकर आसपास नजर रखता है. इसकी आंखें काफी तेज होती हैं, जिससे यह पेड़ों के बीच छिपे शिकार को भी देख सकता है.

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बड़े पेड़ों की जरूरत

हार्पी ईगल का जीवन घने रेनफॉरेस्ट से जुड़ा है. इसे रहने और घोंसला बनाने के लिए बड़े पेड़ों की जरूरत होती है. जंगलों की कटाई इसके लिए बड़ी समस्या बन रही है. मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में इसकी संख्या कम हुई है. कुछ जगहों से यह पक्षी पूरी तरह गायब भी हो चुका है. जंगल कम होने से इसके लिए शिकार और घोंसला बनाने की जगह दोनों कम हो जाती हैं.

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रेनफॉरेस्ट के लिए क्यों जरूरी?

हार्पी ईगल रेनफॉरेस्ट की फूड चेन का एक अहम हिस्सा है. यह बंदर और स्लॉथ जैसे जानवरों का शिकार करता है. इस तरह यह जंगल में अलग-अलग जानवरों की संख्या को संतुलित रखने में भूमिका निभाता है. करीब 20 पाउंड तक वजन, 6 से 7 फीट तक विंगस्पैन और मजबूत पंजों वाला हार्पी ईगल रेनफॉरेस्ट का एक बड़ा शिकारी है. इसकी खासियत सिर्फ इसका बड़ा आकार नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच तेजी से उड़कर शिकार पकड़ने की क्षमता भी है.

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