गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरे क्षेत्र के निचले हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने अपना कब्जा जमा लिया है. तापमान में आई गिरावट अब साफ नजर आने लगी है. आमतौर पर नवंबर के महीने में इतनी तीव्र ठंड और पानी जमने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरी बर्फ ने ठंडी हवाओं को और तेज कर दिया है, जिससे निचले इलाकों का तापमान तेजी से गिर रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह और रात का समय खासकर बहुत कड़ा हो गया है.

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जल स्रोत और नाले जमने लगे

ठंड का सबसे स्पष्ट प्रभाव छोटी नदियों, नालों और पानी के स्रोतों पर पड़ रहा है. कई जगहों पर पानी की धारें जमने लगी हैं और बर्फ की पतली परत नजर आने लगी है. नवंबर में ही जल स्रोतों का जमना इस बात का संकेत है कि तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है. विशेषज्ञों के अनुसार जब दिन का तापमान भी शून्य के करीब या उससे नीचे पहुंच जाता है, तभी पानी इतनी जल्दी जमना शुरू होता है. यह घटना क्षेत्र में सर्दी के मौसम के जल्दी और तेज आने का प्रमाण है.

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सर्दी के बढ़ते प्रभाव और आम जीवन

इस कड़ाके की ठंड का असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है. सुबह जल्दी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और रात में घूमना-फिरना भी कम हो गया है. पर्यटक क्षेत्रों में आने वाले लोग भी गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत महसूस कर रहे हैं. स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहे हैं ताकि लोग सतर्क रह सकें. ठंड बढ़ने से सड़कों पर बर्फ जमने का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे आवागमन प्रभावित हो सकता है.

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सर्दी के मौसम का संकेत

गुलमर्ग और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी का मौसम अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में पानी जमना दोनों मिलकर यह बता रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में ठंड और तेज हो सकती है. लोग गर्म कपड़े, पर्याप्त ईंधन और जरूरी सामान पहले से तैयार रखें. समय रहते सतर्कता बरतने से ठंड से होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यह शुरुआती ठंड क्षेत्र के लिए सर्दी के लंबे मौसम की शुरुआत का संकेत है.

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