राजस्थान के अलवर में एक हेड कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हेड कॉन्स्टेबल नरेश कुमार करौली में चुनाव ड्यूटी पर तैनात थे. ड्यूटी से लौटने के बाद वह अलवर में अपने सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे. इसी दौरान मंगलवार देर शाम उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया गया.

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फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि नरेश कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई? पुलिस के पास अभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी. मृतक हेड कॉन्स्टेबल नरेश कुमार अलवर के मुंडावर के पास स्थित सियाली खुर्द गांव के रहने वाले थे. उनकी ड्यूटी करौली में चुनाव के दौरान लगाई गई थी. चुनाव ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अलवर लौट आए थे. वह अखैपुरा थाना क्षेत्र में बने सरकारी क्वार्टर में रहते थे.

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पुलिस के मुताबिक, मंगलवार देर शाम उनकी मौत की सूचना मिली. इसके बाद अखैपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने जरूरी कार्रवाई शुरू की और शव को अपने कब्जे में लिया.

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नरेश कुमार की मौत उनके सरकारी क्वार्टर में हुई है. सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उनकी मौत किसी बीमारी, हादसे या किसी दूसरी वजह से हुई. पुलिस ने भी किसी एक कारण की पुष्टि नहीं की है.

पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा शव

बुधवार को पुलिस ने नरेश कुमार के शव का पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इसी रिपोर्ट से उनकी मौत की वजह साफ हो सकती है.

अखैपुरा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि नरेश कुमार मुंडावर के पास सियाली खुर्द गांव के रहने वाले थे और उनकी ड्यूटी करौली में चुनाव के दौरान लगी थी. मंगलवार देर शाम उनकी मौत हुई थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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