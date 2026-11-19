Mangal Gochar 2026: सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में इस वक्त 3 बड़े ग्रह एकसाथ बैठे हैं. 12 नवंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल ने इस राशि में प्रवेश किया था. जबकि केतु और गुरु पहले से ही इस राशि में विराजमान थे. यह दुर्लभ संयोग 5 दिसंबर तक बना रहेगा. 5 दिसंबर को जैसे ही पाप ग्रह केतु सिंह से कर्क राशि में जाएगा, यह दुर्लभ त्रिग्रही योग भंग हो जाएगा. हालांकि तब तक मंगल, गुरु और केतु का यह संयोग तीन राशियों को खूब लाभ देगा. आइए उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं जो इस संयोग से लाभान्वित होने वाली हैं.

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल, केतु और गुरु की युति दूसरे भाव में बन रही है. ज्योतिष में दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा और योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बातचीत के जरिए महत्वपूर्ण काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है. परिवार में भी आपका मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए गुरु-मंगल-केतु की युति ग्यारहवें भाव में बन रही है. ज्योतिष में इस भाव को आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है. इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं. लंबे समय से आर्थिक लाभ या करियर में तरक्की का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कुछ लोगों के लिए बेहतर अवसरों के रास्ते भी खुल सकते हैं. कारोबार से जुड़े जातकों को नए संपर्कों के जरिए फायदा होने की संभावना है. पहले से बनाई गई योजनाएं भी अच्छा आर्थिक लाभ दे सकती हैं. कुल मिलाकर यह समय आपकी आय और करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल, केतु और गुरु की युति दसवें भाव में बन रही है. ज्योतिष में दसवें भाव को कर्म, नौकरी और प्रतिष्ठा का स्थान माना जाता है. मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास महत्व रखता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. पहले से नौकरी कर रहे जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और काम के दम पर पहचान बनाने का मौका मिल सकता है. व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर या लाभदायक सौदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

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