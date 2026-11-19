किसी के बैंक खाते में अचानक कुछ हजार या लाख रुपये आ जाएं तो वह भी हैरानी की बात होती है, लेकिन सोचिए कि सुबह-सुबह मोबाइल पर 34 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा होने का मैसेज आ जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ इंदौर के एक सीनियर एडवोकेट के साथ. उनके बैंक खाते में NEFT के जरिए 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये पहुंच गए. इतनी बड़ी रकम देखकर वह खुद भी हैरान रह गए. बैंक की ओर से फोन आया तो उन्होंने ट्रांजैक्शन की पड़ताल शुरू की. पता चला कि यह पैसा किसी कारोबारी या निजी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने भेजा था. इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया. आखिर कौन हैं ये वकील, जिनके खाते में अचानक 34 करोड़ रुपये आ गए और फिर NHAI को खुद उनसे पैसे वापस करने का अनुरोध करना पड़ा?

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कौन हैं अजय बागड़िया, जिनके खाते में आए 34 करोड़?

इस पूरे मामले के केंद्र में इंदौर के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया हैं. वह पेशे से वकील हैं और NHAI से जुड़े मामलों की पैरवी भी करते हैं. यानी जिस सरकारी संस्था की ओर से उनके खाते में करोड़ों रुपये ट्रांसफर हुए, उसी संस्था से उनका पेशेवर जुड़ाव भी बताया जा रहा है. 7 नवंबर 2026 को अजय बागड़िया के बैंक खाते में NEFT के जरिए 34,32,94,346 रुपये जमा हुए. इतनी बड़ी रकम खाते में आने की सूचना मिलते ही बैंक की ओर से उन्हें कॉल किया गया. मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज भी पहुंचा. आमतौर पर बैंक खाते में आने वाली रकम को लेकर लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन यहां रकम इतनी बड़ी थी कि वकील खुद इसकी वजह जानने में जुट गए.

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जांच की तो पता चला NHAI ने भेज दिए करोड़ों रुपये

अजय बागड़िया ने जब बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल की तो सामने आया कि यह रकम NHAI की ओर से भेजी गई है. इसके बाद उन्होंने मामले को अपने स्तर पर समझने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने हरदा के NHAI प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा को फोन कर बताया कि उनके खाते में विभाग की ओर से इतनी बड़ी रकम पहुंची है. जानकारी सामने आते ही अधिकारियों में हलचल मच गई. प्रोजेक्ट मैनेजर ने भुगतान में हुई गलती स्वीकार की और वकील से पूरी राशि वापस करने का अनुरोध किया.

48 घंटे के भीतर वापस कर दिए 34 करोड़ रुपये

अजय बागड़िया के खाते में 7 नवंबर को आई रकम 9 नवंबर को वापस NHAI को लौटा दी गई. उन्होंने 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये की पूरी राशि विभाग को वापस कर दी. इस तरह महज दो दिन के भीतर करोड़ों रुपये का यह पूरा लेनदेन वापस हो गया. इस घटना में सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि इतनी बड़ी रकम खाते में आने के बावजूद वकील ने खुद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. उन्होंने रकम को अपने पास रखने या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि संबंधित विभाग से संपर्क कर पूरी राशि लौटा दी.

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आखिर NHAI से कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक?

इस मामले में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर NHAI ने इतनी बड़ी रकम गलत बैंक खाते में कैसे भेज दी? बताया जा रहा है कि विभाग में किसी भी भुगतान से पहले प्रोजेक्ट अधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और फाइनेंस विभाग के स्तर पर दस्तावेजों और बैंक खाते का सत्यापन किया जाता है. इसके बावजूद 34 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम गलत खाते में पहुंच जाना भुगतान प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है. अजय बागड़िया NHAI के मामलों की पैरवी भी करते हैं. ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि भुगतान के लिए उनके बैंक खाते का विवरण किस आधार पर इस्तेमाल हुआ और गलती किस स्तर पर हुई.

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