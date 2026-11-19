प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI के शताब्दी सम्मेलन में कहा कि भारत में प्रगति की रफ्तार बहुत तेज है और देश के लोग तेजी से गरीबी से बाहर निकल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भारत की तरक्की की तारीफ कर रही हैं. FICCI के शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है. प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही यह भी कहा कि सुबह-शाम गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता. पीएम ने कहा कि भारत की विकास दर करीब 7 फीसदी रहने का अनुमान है.

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बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भारत एक आर्थिक आपदा के दरवाजे पर खड़ा है. आज युवाओं को भरोसा नहीं है कि उनकी डिग्री उन्हें नौकरी दिला पाएगी और छात्रों को पेपर लीक से अपना भविष्य बर्बाद होने का डर है.

भारत एक आर्थिक आपदा के दरवाज़े पर खड़ा है - ये एक कड़वी सच्चाई है। आज एक युवा को भरोसा नहीं कि उसकी डिग्री उसे नौकरी दिला पाएगी। एक छात्र को डर है कि कहीं पेपर लीक से उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए। छोटे कारोबारी सरकारी प्रताड़ना और कुछ अरबपतियों के मोनोपॉली के डर के साए में जी रहे हैं। रोज़गार के अवसर घट रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आज का भारत, वो भारत नहीं है जिसकी मज़बूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी। मीडिया इस सच्चाई को दबा सकता है, प्रधानमंत्री इससे मुँह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। और ये आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है - ये एक और कड़वी सच्चाई है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 18, 2026

राहुल गांधी ने कहा कि देश में रोजगार के अवसर घट रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि आज का भारत वह नहीं है, जिसकी मजबूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया इस सच्चाई को दबा सकता है और प्रधानमंत्री इससे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि यह आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है.

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अक्टूबर में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट करीब 50 अरब डॉलर- पीएम

इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अक्टूबर में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट करीब 50 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मजबूत प्रदर्शन के चलते मूडीज रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) जैसी संस्थाएं देश की विकास दर के अनुमान बढ़ा रही हैं.

गरीबी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 के दशक में जब देश में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था, तब भारत की आबादी करीब 50 करोड़ थी. गरीबी तब भी दूर हो सकती थी, लेकिन उस समय नीतियों और नीयत दोनों में कमी रही. उन्होंने कहा कि FICCI इस बात का भी गवाह है कि जब सही नीयत से काम हुआ और सरकार ने सही दिशा में कदम बढ़ाए, तो सिर्फ 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए.

पीएम मोदी ने वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें बताया गया है कि 12-13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है. उनके मुताबिक, यह दिखाता है कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह सही है और इसमें देश की सफलता की गारंटी है.

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FICCI ने अपने 100 वर्षों में देश की Industry को बहुत कुछ Achieve करते हुए देखा है। अब समय यह तय करने का है कि Indian Industry अगले 20 वर्षों में क्या Achieve कर सकती है। विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में, आप अपना योगदान और कैसे बढ़ा सकते हैं? - पीएम @narendramodi — BJP (@BJP4India) November 19, 2026

प्रधानमंत्री ने बीते 100 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग-अलग दौर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश ने लाइसेंस-कोटा राज, राष्ट्रीयकरण का असफल प्रयोग और 21वीं सदी में अर्थव्यवस्था को 'फ्रेजाइल फाइव' में शामिल होते देखा है. लेकिन बीते 12 वर्षों में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के लोगों ने मिलकर हालात बदले हैं.

FICCI की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि किसी संस्था का इतने लंबे समय तक सक्रिय रहना और बदलते समय के साथ खुद को आगे बढ़ाना बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि FICCI ने भारतीय उद्योग की कई उपलब्धियां देखी हैं. अब यह तय करने का समय है कि भारतीय उद्योग अगले 20 वर्षों में क्या हासिल कर सकता है.

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