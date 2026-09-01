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Aishwarya-Aradhya Rakhi Look: न हैवी ड्रेस, न भारी मेकअप, बेहद सादगी में ऐश्वर्या ने मनाया रक्षाबंधन, कमर तक लंबे बालों में दिखीं आराध्या, PHOTOS

Aishwarya-Aradhya Rakhi Look: विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय हाल ही में अपने मायके में रक्षाबंधन का त्योहार मनाती नजर आईं. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या सफेद कपड़े में ट्यूनिंग करती दिख रही हैं. इस दौरान ऐश्वर्या की मां, भाई, भाभी और उनके बच्चे भी मौजूद हैं.

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ऐश्वर्या और आराध्या का राखी लुक (Photo: ITG)
ऐश्वर्या और आराध्या का राखी लुक (Photo: ITG)

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर अपने ग्रेसफुल अंदाज और सादगी से हर किसी का दिल जीत लेती हैं. रक्षाबंधन के खास मौके पर जहां आम तौर पर बॉलीवुड सितारे हेवी एथनिक वियर, चकाचौंध और तड़क-भड़क वाले मेकअप में नजर आते हैं तो वहीं ऐश्वर्या राय ने बेहद सादगी भरे अंदाज में यह त्योहार मनाया.

बिना किसी हेवी आउटफिट और बिना हेवी मेकअप के भी ऐश्वर्या का कुदरती निखार और सादा रूप देखने लायक था. इस दौरान उनकी लाडली बेटी आराध्या बच्चन भी अपनी मां के साथ परफेक्ट ट्यूनिंग करती नजर आईं. दोनों मां-बेटी के इस सिंपल और सोबर रक्षाबंधन लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ऐश्वर्या और आराध्या के रक्षाबंधन लुक की खास बातें

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सिंपल एथनिक वियर

ऐश्वर्या के फुल लुक की तस्वीर तो सामने नहीं आई लेकिन इस त्योहार पर उन्होंने हेवी डिजाइनर ड्रेसेस के बजाय एकदम सिंपल और आरामदायक सफेद रंग का कॉटन एथनिक सूट पहना था जो त्योहार के माहौल में बेहद सोबर और एलिगेंट लग रहा था. उन्होंने एक चश्मा भी कैरी किया था जिसे उन्होंने अपने बालों के ऊपर टिकाया हुआ था.  

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नो-मेकअप और नेचुरल ग्लो

ऐश्वर्या राय ने इस रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए किसी भी तरह के भारी-भरकम मेकअप को पूरी तरह से अवॉइड किया. बिना मेकअप के भी उनका कुदरती निखार और सादगी फैंस को बेहद पसंद आ रही है.

बेटी आराध्या ने मां संग की ट्विनिंग

आराध्या बच्चन ने अपनी मां ऐश्वर्या के साथ आउटफिट और कलर कॉम्बिनेशन में परफेक्ट ट्यूनिंग की. ऐश्वर्या ने सूट तो वहीं आराध्या ने सफेद रंग की कॉटन शर्ट और ब्लू जींस पहनी थीं. दोनों मां-बेटी का यह मैचिंग लुक बेहद प्यारा और ग्रेसफुल लग रहा था.

फैंस का मिला खूब प्यार

सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी. उनके सादगी भरे अंदाज की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही हैं.

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