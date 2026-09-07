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मां के कॉलेज का पहला दिन, बेटी ने बनाया ब्लॉग, वीडियो देख यूजर्स हो रहे खुश  

कॉलेज का पहला दिन हर युवा की लाइफ में बेहद खास होता है क्योंकि देखा जाए तो उनके सपनों की शुरुआत यही से होती है लेकिन मुंबई की एक महिला के लिए ये सफर जिंदगी के अलग पड़ाव में शुरू हुआ. उनके इस खास दिन को उनकी बेटी ने न केवल रिकॉर्ड किया बल्कि लोगों के साथ शेयर भी किया. 

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मां के कॉलेज के पहले दिन का वीडियो बेटी ने किया रिकॉर्ड. (Photo: insta/@tanvi_malhara)
मां के कॉलेज के पहले दिन का वीडियो बेटी ने किया रिकॉर्ड. (Photo: insta/@tanvi_malhara)

मुंबई की एक महिला के कॉलेज के पहले दिन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनकी बेटी भी नजर आ रही है. इस वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स बहुत खुश हो रहे हैं. हर किसी के लिए कॉलेज का पहले दिन कई सारे यादों के साथ आता है. करियर की शुरुआत, नए लोगों से मुलाकात और अनगिनत यादें. लेकिन बार उम्र का दायरा थोड़ा बढ़ गया है. लेकिन बेटी ने उनका साथ नहीं छोड़ा. अपनी मां को तीन महीने के पैकेजिंग कोर्स के पहले दिन ले जाते हुए उनकी खुशी और घबराहट के पलों को कैमरे में कैद कर लिया है. 

बेटी ने शेयर किया वीडियो

वीडियो की शुरुआत ही काफी मजेदार अंदाज में होती है. तान्वी कैमरे के सामने कहती हैं, 'फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज... मेरे लिए नहीं, उनके लिए!' इसके बाद वह अपनी मां से पूछती हैं कि आखिर वह कौन सा कोर्स करने जा रही हैं. मां जवाब देती हैं कि वह पैकेजिंग का कोर्स कर रही हैं. तान्वी बताती हैं कि यह तीन महीने का पैकेजिंग कोर्स है और इसके लिए अब दोनों हॉस्टल देखने जा रही हैं. बातों-बातों में वीडियो में मां की खुशी और थोड़ी झिझक दोनों साफ दिखाई देती हैं. लंबे समय बाद दोबारा स्टूडेंट की भूमिका में लौटना उनके लिए अपने आप में एक बड़ा बदलाव था.

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मजेदार है वीडियो की शुरुआत

वीडियो की शुरुआत बड़े ही मजेदार तरीके से हुई. तान्वी कैमरे में कहती हैं कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज... मेरे लिए नहीं, उनके लिए! इसके बाद वह अपनी मां से सवाल करती हैं कि आखिर वह कौन सा कोर्स करने जा रही हैं. मां जवाब देती हैं कि वह पैकेजिंग का कोर्स कर रही हैं. तान्वी बताती हैं कि यह तीन महीने का पैकेजिंग कोर्स है और इसके लिए अब दोनों हॉस्टल देखने जा रही हैं. बातों-बातों में वीडियो में मां की खुशी और थोड़ी झिझक दोनों साफ दिखाई देती हैं.

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पिछले दो दिन खूब रोई 

वीडियो में तन्वी ने आगे बताया कि अभी तो उनकी मां हंस रही है लेकिन पिछले दो दिनों से काफी रो रही थी. तन्वी ने बताया कि इस कोर्स के लिए उनकी मां बेहद उत्साहित भी थी लेकिन वह बहुत घबरा भी रही थी. वह कोर्स तो करना चाहती थी लेकिन घर से दूर दोबारा पढ़ाई शुरू करना उनके के लिए आसान नहीं था. 

मां ने दिखाया मजेदार अंदाज 

वीडियो में मां का भी मजेदार अंदाज देखने को मिलता है. वह हंसते हुए कहती हैं कि जिस उम्र में राम का ध्यान करना चाहिए था, उस उम्र में बच्चे पढ़ने भेज रहे हैं. उनकी यह बात सुनकर बेटी भी हंसने लगती है.  

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तारीफ 

ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स को सबसे ज्यादा मां का दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला लगा. और जिस उनकी बेटी ने उन्हें सपोर्ट किया है, लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत प्रेरणादायक है. तो वहीं, दूसरे ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. 

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