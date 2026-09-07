दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले टीचर की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा

दिल्ली के किलोकरी गांव में शोर-शराबे का विरोध करने पर मणिपुर के रहने वाले 54 वर्षीय रिटायर्ड संगीतकार और म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि विक्रम सिंह ने अपने घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों के शोर-शराबे और हंगामे का विरोध किया था. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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घटना 7 सितंबर की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सनलाइट कॉलोनी थाने में एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने को लेकर PCR कॉल मिली थी. सूचना मिलने के बाद मामले में कार्रवाई के लिए ASI वीरेंद्र सिंह को भेजा गया.

शोर-शराबे का विरोध करने नीचे आए थे विक्रम

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि किलोकरी गांव में रहने वाले विक्रम सिंह रिटायर्ड संगीतकार थे. उनके घर के सामने कथित तौर पर कुछ डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारी शोर-शराबा और हंगामा कर रहे थे. विक्रम सिंह ने इसका विरोध किया.

पुलिस के मुताबिक, विक्रम सिंह नीचे आए और वहां मौजूद लोगों को कथित हंगामा करने से रोका. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि विक्रम सिंह पर मुक्कों और घूंसों से हमला किया गया. हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं.

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घायल विक्रम सिंह को उनके बेटे याइफाबा इलाज के लिए दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में उनका इलाज किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान विक्रम सिंह ने दम तोड़ दिया.

हत्या की FIR दर्ज, आरोपी पकड़े गए

विक्रम सिंह की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, घटना से जुड़े आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं. नाबालिग आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अब घटना से पहले के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, हमले में कितने लोग शामिल थे और किस आरोपी की क्या भूमिका थी. आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



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