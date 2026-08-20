scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडोनेशिया में 3 ज्वालामुखी फटे... भूकंप आया, क्या आपस में है कनेक्शन?

तीन ज्वालामुखी, कुछ घंटे और अलग-अलग इलाके… पहली नजर में यह किसी बड़ी जियोलॉजिकल हलचल का संकेत लग सकता है. समझिए इन विस्फोटों के पीछे की वजह क्या है, कहीं भूकंप तो नहीं.

Advertisement
X
इस समय इंडोनेशिया में तीन ज्वालामुखी फट रहे हैं. वैज्ञानिक इसकी वजह खोज रहे हैं. (Photo: Reuters/Getty)
इस समय इंडोनेशिया में तीन ज्वालामुखी फट रहे हैं. वैज्ञानिक इसकी वजह खोज रहे हैं. (Photo: Reuters/Getty)

इंडोनेशिया में मंगलवार रात कुछ ही घंटों के अंदर तीन एक्टिव ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ. पूर्वी जावा में माउंट सेमेरू, ईस्ट नुसा तेंगारा में माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी और नॉर्थ मालुकु में माउंट इबू फटा. इबू में कुछ घंटों के अंदर तीन बार विस्फोट हुआ. 

इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इन तीनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है और क्या हाल में आए भूकंप से इन ज्वालामुखियों की गतिविधि बढ़ी है. अधिकारियों के मुताबिक सेमेरू और लेवोटोबी लाकी-लाकी अलर्ट लेवल III और इबू लेवल II पर है.

यह भी पढ़ें: कांपा इंडोनेशिया, 7 दिन में फ्लोरेस द्वीप पर फिर 5.9 तीव्रता का भूकंप

सम्बंधित ख़बरें

India Japan Defence Deal
भारत-जापान मिलकर बनाएंगे नेवी शिप, चीन की बढ़ेगी टेंशन
Haridwar wildlife intrusion
मॉनसून क्या आया! अजगर, मगरमच्छ, तेंदुआ सब आ गए...हरिद्वार में हड़कंप
Daisy Cutter Bomb
अमेरिका के 6800 किलो के 'डेजी कटर' बम से क्यों डरते थे दुश्मन?
Mussoorie Kamptee highway
मसूरी-कैंपटी रूट पर भारी बारिश का कहर, आधी सड़क टूटकर चली गई पहाड़ के नीचे
Flores Indonesia earthquake
कांपा इंडोनेशिया, 7 दिन में फ्लोरेस द्वीप पर फिर 5.9 तीव्रता का भूकंप

हालांकि, तीनों ज्वालामुखियों का एक साथ फटना यह साबित नहीं करता कि इनके पीछे एक ही वजह है. तीनों अलग-अलग इलाकों में हैं और पहले से ही एक्टिव हैं. सेमेरू और लेवोटोबी में इससे पहले भी लगातार विस्फोट हो रहे थे. इबू भी लंबे समय से एक्टिव ज्वालामुखी है. इसलिए इनका एक ही समय पर फटना सिर्फ समय का मेल भी हो सकता है.

इंडोनेशिया में इतने ज्वालामुखी क्यों हैं?

Advertisement

Indonesia Volcano Eruption

इंडोनेशिया दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं. यहां करीब 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है देश की जियोलॉजील स्थिति. इंडोनेशिया पैसिफ्कि रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में आता है. इस इलाके में धरती की प्लेटें लगातार एक-दूसरे से टकराती और खिसकती रहती हैं. इसी वजह से यहां भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ज्यादा आते हैं.

धरती की ऊपरी परत कई बड़ी प्लेटों से बनी है. इंडोनेशिया के आसपास एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है. इस प्रक्रिया से धरती के अंदर गर्म चट्टानें पिघलती हैं और मैग्मा बनता है. जब यह मैग्मा ऊपर आने लगता है तो ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है.

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया भूकंप: बाद में आए 1500 से ज्यादा झटके, 70 मौतें और 132 घायल

क्या भूकंप से ज्वालामुखी फट सकता है?

हां, कुछ मामलों में बड़ा भूकंप ज्वालामुखी को प्रभावित कर सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर भूकंप के बाद ज्वालामुखी फट जाएगा. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक, कुछ बड़े भूकंप ऐसे ज्वालामुखियों में गतिविधि बढ़ा सकते हैं जिनके अंदर पहले से मैग्मा और दबाव जमा हो.

Indonesia Volcano Eruption

आसान भाषा में समझें तो अगर कोई ज्वालामुखी पहले से ही विस्फोट के करीब है, तो भूकंप की तेज तरंगें उसकी गतिविधि को और बढ़ा सकती हैं. लेकिन अगर ज्वालामुखी के अंदर पर्याप्त मैग्मा और दबाव नहीं है, तो सिर्फ भूकंप आने से उसका फटना जरूरी नहीं है.

Advertisement

ज्वालामुखी से भी आ सकते हैं भूकंप

कनेक्शन सिर्फ भूकंप से ज्वालामुखी तक नहीं है. कई बार ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा की हलचल से भी छोटे भूकंप आते हैं. जब मैग्मा धरती के अंदर ऊपर की ओर बढ़ता है तो आसपास की चट्टानों पर दबाव पड़ता है. इससे छोटे-छोटे भूकंप आ सकते हैं. वैज्ञानिक ज्वालामुखी की निगरानी करते समय ऐसे भूकंपों को भी देखते हैं. इसके अलावा वे जमीन की हलचल, गैस और मैग्मा में होने वाले बदलावों पर भी नजर रखते हैं.

यह भी पढ़ें: अस्पताल हिल रहा था, बिजली गुल थी… फिर भी डॉक्टरों ने कराई डिलीवरी, भूकंप के बीच पैदा हुई 'जेम्पिता'

Indonesia Volcano Eruption

क्या तीनों विस्फोट आपस में जुड़े हैं?

अभी ऐसा कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है जिससे कहा जा सके कि सेमेरू, लेवोटोबी लाकी-लाकी और इबू के विस्फोट एक ही वजह से हुए हैं. तीनों ज्वालामुखी अलग-अलग इलाकों में हैं और पहले से एक्टिव थे. इसलिए फिलहाल इन विस्फोटों को इंडोनेशिया की सामान्य लेकिन बहुत सक्रिय जियोलॉजिकल स्थिति का हिस्सा माना जा रहा है. यहां प्लेटों की लगातार हलचल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आते रहते हैं.

यानी भूकंप और ज्वालामुखी के बीच कनेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन हर बार एक को दूसरे की वजह मानना सही नहीं है. तीन ज्वालामुखियों का एक साथ फटना ध्यान देने वाली घटना है, लेकिन इसे किसी बड़े जियोलॉजिकल संकट का संकेत मानना अभी जल्दबाजी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Hockey World Cup: पाकिस्तान को रौंदा, अब ओलंपिक चैम्पियन की बारी! नीदरलैंड के गढ़ में भारत की अग्निपरीक्षा |
    ठग सुकेश की केजरीवाल को धमकी, कहा-तीन और बड़े घोटालों का करूंगा पर्दाफाश |
    4 दिन से लोअर सर्किट... अब मिला TATA से ऑर्डर, रॉकेट बना स्‍टॉक! |
    हिसार कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग: गैंगस्टर विनोद राणा की गोली मारकर हत्या, एक घायल |
    'क्या सरदार पटेल का फैसला भी नहीं मानेंगे?' वंदे मातरम् विवाद पर इमरान मसूद ने BJP को घेरा |
    'घर वापस आ जाओ...' पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग चली गई पत्नी, तनाव में आकर पति ने दी जान |
    जातिगत भेदभाव रोकने के UGC नियमों पर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 4 हफ्ते बाद फिर होगी जिरह |
    Guru Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति का बड़ा गोचर, 7 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ |
    घर में उगाना चाहते हैं केले का पौधा? प्रीति जिंटा के बताए 2 सीक्रेट्स आएंगे काम, आसानी से उग जाएंगे ढेरों मीठे केले |
    9वीं के छात्र नहीं होंगे फेल! CBSE की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI ने कही ये बात
    Advertisement