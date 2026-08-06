scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्यों रूस से परमाणु मिसाइल खरीदना चाहते थे एलन मस्क, खुद किया खुलासा

एलन मस्क ने खुलासा किया कि स्पेसएक्स शुरू करने से पहले वे 2001-2002 में मॉस्को गए थे. रूसी सैन्य अधिकारियों से ICBM मिसाइलें खरीदने की बातचीत की थी. मकसद मंगल मिशन था, न कि हमला करने के लिए.

Advertisement
X
एलन मस्क स्पेसएक्स शुरू करने से पहले रूस गए थे. वहां सेना के अधिकारियों से मिसाइल के बारे में बात की थी. (Photo: ITG)
एलन मस्क स्पेसएक्स शुरू करने से पहले रूस गए थे. वहां सेना के अधिकारियों से मिसाइल के बारे में बात की थी. (Photo: ITG)

स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने एक दिलचस्प और चौंकाने वाला किस्सा साझा किया है. उन्होंने बताया कि स्पेसएक्स की स्थापना से पहले 2001 और 2002 के आसपास वे मॉस्को गए थे ताकि रूसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें यानी आईसीबीएम खरीद सकें.

मस्क का मकसद इन मिसाइलों को परमाणु हथियार के रूप में इस्तेमाल करना नहीं बल्कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए रॉकेट बनाना था. उन्होंने कहा कि यह अनुभव काफी रोमांचक और अजीब था. रूसी सैन्य उच्च अधिकारियों से मिलकर मिसाइल खरीदने की बातचीत करना किसी साहसिक कहानी जैसा लगता है.

मस्क ने बताया कि वे रूस गए थे क्योंकि हथियार कटौती के चलते रूस को अपनी कई बड़ी परमाणु मिसाइलों को नष्ट करना पड़ रहा था. उन्होंने सोचा कि क्यों न इनमें से दो मिसाइलें ली जाएं, उनमें से परमाणु हिस्सा हटा दिया जाए और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त अपर स्टेज जोड़ दिया जाए. 

सम्बंधित ख़बरें

China DF-17 Hypersonic Missile
चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात, लड़ाई के लिए तैयार
cyclone in pacific pulls monsoon clouds
साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल, कम बारिश का खुला राज
Pakistan wants ceasefire operation sindoor
सीजफायर मांग रहा था PAK, भारत ने कराया इंतजार... ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा
Tokyo Zoo lionesses death
39°C की गर्मी बनी शेरों की दुश्मन! टोक्यो जू में तीन शेरनियों की मौत
Braitain Beer Whiskey Cereals
ब्रिटेन में फसल चौपट, अब बियर-व्हिस्की इंडस्ट्री पर मंडराया संकट

यह भी पढ़ें: नॉर्थ कोरिया ने रूस में तैनात की 120 बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन पर करेगा हमला

उनका लक्ष्य सस्ते और प्रभावी रॉकेट हासिल करना था जो अंतरिक्ष खोज में मदद कर सकें. उस समय मस्क ने स्पेसएक्स शुरू नहीं किया था. वे पेपाल बेचने के बाद अपनी संपत्ति से अंतरिक्ष के सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे. रूसी आईसीबीएम खरीदने का विचार उनके लिए एक व्यावहारिक और किफायती रास्ता लगता था क्योंकि नई मिसाइल या रॉकेट विकसित करने में बहुत समय और पैसा लगता.

Advertisement

यह योजना सुनने में अजीब लगती है लेकिन उस दौर के संदर्भ में समझ में आती है. शीत युद्ध खत्म होने के बाद रूस के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें थीं जिन्हें नष्ट करना था. कई पश्चिमी कंपनियां और उद्यमी इनका शांतिपूर्ण उपयोग करने के बारे में सोच रहे थे. मस्क ने साफ कहा कि उनका इरादा किसी पर हमला करने का नहीं था बल्कि सिर्फ रॉकेट तकनीक हासिल करने का था.

मॉस्को में बातचीत का अनुभव

मस्क ने उस अनुभव को ट्रिप्पी यानी अजीब और सपनों जैसा बताया. 2001 में मॉस्को में रूसी सैन्य कमांड से मिलकर आईसीबीएम खरीदने की बातचीत करना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारी कीमत बढ़ाते जा रहे थे जो सामान्य बातचीत के उलटा था. आमतौर पर बातचीत में कीमत घटती है लेकिन यहां उल्टा हो रहा था.

यह भी पढ़ें: "'बहुत गोला-बारूद है...', वेपन शॉर्टेज के दावों के बीच ट्रंप का ऐलान, लीक करने वालों को बताया गद्दार

यह बातचीत सफल नहीं हुई. कीमत बहुत ज्यादा हो गई. अन्य कारणों से सौदा नहीं हो सका. इसके बाद मस्क ने फैसला किया कि वे खुद रॉकेट बनाएंगे. यही सोच स्पेसएक्स की नींव बनी. रूसी सैन्य अधिकारियों से सीधे बातचीत करना उस समय के राजनीतिक माहौल में भी जोखिम भरा कदम था. फिर भी मस्क ने इसे आजमाया.

Advertisement

यह असफल कोशिश बाद में स्पेसएक्स की सफलता की कहानी का हिस्सा बन गई. जब मिसाइल खरीदने का प्लान फेल हो गया तो मस्क ने अपनी कंपनी बनाई और खुद रॉकेट विकसित करने का फैसला किया. आज स्पेसएक्स पुन: उपयोगी रॉकेट, स्टारशिप और उपग्रह इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है. 

मस्क अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अंतरिक्ष खोज के लिए सस्ता और विश्वसनीय तरीका खोजना जरूरी है. रूसी आईसीबीएम वाली कहानी उनके शुरुआती संघर्ष और दृढ़ संकल्प को दिखाती है. इस खुलासे से एक बात साफ होती है कि बड़े सपने देखने वाले लोग कभी-कभी असामान्य रास्ते अपनाते हैं. 

मस्क की यह कोशिश विफल रही लेकिन इससे उन्हें सबक मिला कि निर्भर रहने के बजाय खुद तकनीक विकसित करना बेहतर है. आज जब स्पेसएक्स नियमित रूप से रॉकेट लॉन्च कर रहा है. मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है तो यह कहानी और भी दिलचस्प लगती है.

यह भी पढ़ें: चीन ने दिखाई हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, पूरा भारत रेंज में

सुरक्षा और नैतिक पहलू

हालांकि मस्क ने साफ कहा कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन ऐसे प्रयासों पर सुरक्षा संबंधी सवाल भी उठते हैं. किसी निजी व्यक्ति का सैन्य मिसाइल खरीदने की कोशिश करना अंतरराष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा मुद्दा है.

Advertisement

उस समय के हथियार कटौती समझौतों के तहत मिसाइलों का शांतिपूर्ण उपयोग संभव था लेकिन प्रक्रिया जटिल होती. मस्क का यह अनुभव दिखाता है कि निजी क्षेत्र अब अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. कुल मिलाकर एलन मस्क का यह खुलासा उनके करियर की शुरुआती जद्दोजहद और साहसिक सोच को उजागर करता है. स्पेसएक्स से पहले मॉस्को की यात्रा एक दिलचस्प अध्याय है जो बताता है कि कैसे एक असफल प्रयास ने इतिहास बदलने वाली कंपनी को जन्म दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Aban Ahmed Accident: जिस क्रेटा कार से हुआ अतीक अहमद के बेटे अबान का एक्सीडेंट, उसपर ओवर स्पीडिंग के कई चालान! |
    असद का एनकाउंटर, जेल में अली, अबान का एक्सीडेंट... झांसी से जुड़ा अतीक फैमिली पर बुरा साया |
    UPI पर चार्ज से हो जाएगा खेल, फिर आधे लोग करने लगेंगे ये काम |
    ढाई साल... 6 मौत, ऐसे खत्म हो गया अतीक अहमद का कुनबा |
    Raksha Bandhan 2026: रक्षा बंधन के दिन चांद का रंग होगा बेहद अलग? जानिए इसके पीछे की वजह |
    'संभल हिंसा के दोषियों और उनके संरक्षकों पर हो एक्शन', VHP की मांग |
    माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत, चकनाचूर हुई कार; देखें मौके की तस्वीरें |
    जिस तरफ बैठा था अतीक अहमद का बेटा, उसी तरफ से चकनाचूर हुई कार... तस्वीरें बयां कर रहीं हादसे की कहानी |
    Awarapan 2 Trailer: 'मौत का कर्ज चुकाने लौटा हूं..', इमरान हाशमी का इंटेंस अवतार, इंतकाम लेने लौटा दिलजला आशिक |
    Psychology Facts: कोरियन मूवी पसंद करने वाली लड़कियां कैसी होती हैं? जानें उनकी ये खास बातें
    Advertisement