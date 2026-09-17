scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से गायब हो गया 12 लाख करोड़ टन बर्फ, दुनिया को बड़ा खतरा

ग्रीनलैंड-अंटार्कटिका ने 1979 से 12 लाख करोड़ टन से अधिक बर्फ खो दी है. 27 सैटेलाइट मिशनों से पता चला कि समुद्र का स्तर 3.1 सेंटीमीटर बढ़ा. 84% नुकसान गर्म पानी से ग्लेशियरों के तेज बहाव के कारण हुआ.

Advertisement
X
अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में तेजी से बर्फ पिघल रही है. क्योंकि समंदर गर्म हो रहे हैं. (File Photo: AP)
अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में तेजी से बर्फ पिघल रही है. क्योंकि समंदर गर्म हो रहे हैं. (File Photo: AP)

वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं. 1979 से लेकर 2023 तक ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों ने मिलकर करीब 12.5 ट्रिलियन टन यानी 12 लाख करोड़ टन बर्फ खो दी है. यह इतनी बर्फ है कि अगर उसे अमेरिका के पूरे महाद्वीप पर फैलाया जाए तो पांच फीट मोटी परत बन जाएगी.

इस नुकसान से वैश्विक समुद्र स्तर में 3.1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है. स्टडी साइंटिफिक डेटा जर्नल में छपी है. लीड ऑथर इनेस ओतोसाका के अनुसार यह आंकड़ा 27 सैटेलाइट मिशनों के डेटा से निकाला गया है. पहले वैज्ञानिक 1990 के दशक से ही डेटा देखते थे. 

यह भी पढ़ें: मादा की तलाश में 4000 KM पार! प्यार के लिए इन कुत्तों ने लांघीं सारी सीमाएं

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan pride shattered sea
समंदर में टूटा गुरूर... इंडियन पोत से टकरा PAK शिप का हुआ बुरा हाल!
Female Frog Eats Male Frog, Mating Season, Breeding Season
प्रेम की पुकार बन गई चीत्कार... जब संबंध बनाने के बाद नर को ही खा गई मादा मेंढक
Himalayas tipping point
हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं, करोड़ों की जान आफत में
scarlet macaws
सुंदर हत्यारे... अपने बच्चों को ही भूखा मार देते हैं ये रंगीन तोते
African wild dogs
मादा की तलाश में सीमाएं लांघ जाते हैं ये कुत्ते... चले गए 4000 KM

अब नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पुराने उपग्रहों के आंकड़ों को जोड़कर रिकॉर्ड 1970 के दशक तक बढ़ाया गया. ग्रीनलैंड के लिए 1972 और अंटार्कटिका के लिए 1979 से आंकड़े उपलब्ध हैं. इससे आधी सदी के बदलाव साफ दिखते हैं.

Greenland Antarctica ice loss  

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 84 प्रतिशत बर्फ का नुकसान सतह पर गर्म हवा से पिघलने के कारण नहीं बल्कि नीचे और किनारों से गर्म समुद्री पानी के कटाव से हुआ है. ग्लेशियर तेजी से बहकर समुद्र में गिर रहे हैं. सिर्फ 16 प्रतिशत नुकसान सतह के पिघलाव से है. 

Advertisement

को-ऑथर एंड्रयू शेफर्ड ने चेतावनी दी कि यह समुद्र स्तर वृद्धि का एक चौथाई हिस्सा है. इससे 60 से 90 लाख अतिरिक्त लोग तटीय बाढ़ के खतरे में आ गए हैं. ग्रीनलैंड से लगभग 60 प्रतिशत और अंटार्कटिका से 40 फीसदी नुकसान हुआ है. ग्रीनलैंड छोटा होने के बावजूद ज्यादा बर्फ खो रहा है. 

यह भी पढ़ें: 6 मंजिला पत्थर चांद से टकराया... बना सबसे बड़ा नया गड्ढा, NASA की खोज

1980 के दशक में ग्रीनलैंड सालाना करीब 60 अरब टन बर्फ खोता था. 2010 के दशक में यह बढ़कर 264 अरब टन हो गया. अंटार्कटिका में भी नुकसान चार गुना तेज हो गया. जैकबशवन ग्लेशियर जैसे स्थानों पर अब रोजाना 50 मीटर तक पीछे हट रहा है.

Greenland Antarctica ice loss

समुद्र स्तर और लोगों पर असर

3.1 सेंटीमीटर की वृद्धि छोटी लग सकती है लेकिन हर एक सेंटीमीटर समुद्र स्तर बढ़ने पर 20 से 30 लाखलोग साल में कम से कम एक बार बाढ़ का सामना करते हैं. कुल मिलाकर यह पिघली बर्फ लगभग तीन क्वाड्रिलियन गैलन पानी बन गई. तटीय शहरों, द्वीपों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. 

वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलाव ग्लोबल वार्मिंग से कुछ दशक पीछे चल रहे हैं. इसलिए भले ही ग्लोबल वार्मिंग रुके, बर्फ का नुकसान कुछ समय तक जारी रहेगा. यह सबसे लंबा सैटेलाइट आधारित रिकॉर्ड है. इससे साफ होता है कि 1990 के दशक से नुकसान तेज हुआ. गर्म महासागर ग्लेशियरों को नीचे से काट रहे हैं जिससे वे तेज गति से बहने लगे हैं. यह डायनेमिक इम्बैलेंस कहलाता है. 

Advertisement

स्टडी बताती है कि बर्फ की चादरें अब समुद्र स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण बन गई हैं. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि आगे और ज्यादा नुकसान हो सकता है. तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास जरूरी हैं. उपग्रहों की निरंतर निगरानी से हम इन बदलावों को समझ सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं. ध्रुवीय क्षेत्रों का पिघलना सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    50% भारतीय अगले 2 साल में खरीदना चाहते हैं घर, जानें कैसी प्रॉपर्टी की है सबसे ज्यादा डिमांड |
    महाआरती, विशेष हवन-पूजन... देशभर में यूं मना पीएम मोदी का जन्मदिन, VIDEO |
    ऋषभ पंत का ODI कर‍ियर का THE END, अब केवल टेस्ट क्रिकेट का सहारा! |
    कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार, डॉक्टर की गैरमौजूदगी में ड्राइवर बना 'सरकारी डॉक्टर' |
    मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे के बाहर प्रदर्शन पर लगेगा बैन, अमेरिका में कानून बनाने की तैयारी |
    Rajasthani Chakki Ki Sabzi: गेहूं के आटे से बनाएं राजस्थान की फेमस चक्की की सब्जी, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा मन |
    'फैसला हो चुका है, रोलबैक का सवाल नहीं', UPI पेमेंट पर MDR को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर! |
    कानपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही! खुले सीवर के गड्ढे में गिरा डिलीवरी बॉय |
    SBI ने न‍िकाली ग्रुप CISO की भर्ती, 2.50 करोड़ होगा सालाना पैकेज, एक पद के ल‍िए हजारों आवेदन! |
    शमी के लिए बंद हुआ दरवाजा? जडेजा लौटे, लेकिन दिग्गज पेसर फिर OUT
    Advertisement