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Rajasthani Chakki Ki Sabzi: गेहूं के आटे से बनाएं राजस्थान की फेमस चक्की की सब्जी, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा मन

पापड़ की सब्जी और मावा बाटी के अलावा राजस्थान में कई तरह की डिशेज बनाई जाती है, उन्हीं में से एक चक्की की सब्जी भी है. इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गेहूं के आटे से बनाई जाती है, जिसका स्वाद काफी अलग होता है जिसे लोग खूब पसंद भी करते हैं. आइए इसकी रेसिपी जानते हैं.

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आटे की चक्की बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
आटे की चक्की बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Rajasthani Chakki Ki Sabzi Recipe: रोज-रोज आलू-पनीर की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप राजस्थान की एक स्पेशल रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. राजस्थानी खाना अपने देसी स्वाद और अनोखी रेसिपीज के लिए जाना जाता है. यहां कई ऐसी सब्जियां बनाई जाती हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इन्हें किस चीज से तैयार किया गया है. ऐसी ही एक खास डिश है राजस्थानी चक्की की सब्जी.

अगर आप कुछ नया और मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप इस डिश को झटपट बना सकते हैं. इसमें गेहूं के आटे से पहले चक्की तैयार की जाती है और फिर इसे मसालेदार, मलाईदार ग्रेवी में पकाया जाता है. आइए आपको राजस्थान की फेमस चक्की की सब्जी बनाने का तरीका बताते हैं. 

चक्की की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

चक्की के लिए

  • गेहूं का आटा
  • चक्की तलने के लिए घी

ग्रेवी के लिए

  • 1 प्याज
  • 4-5 लहसुन की कलियां
  • 2 हरी मिर्च
  • 8-10 काजू
  • ½ कप गाढ़ा दही
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • ¼ छोटा चम्मच हल्दी
  • स्वादानुसार नमक
  • ½ छोटा चम्मच गरम मसाला
  • ½ छोटा चम्मच कसूरी मेथी
  • जरूरत के अनुसार पानी

राजस्थानी चक्की की सब्जी बनाने का तरीका


आटे से तैयार करें चक्की

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सबसे पहले गेहूं के आटे में पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. अब इस आटे को पानी में अच्छी तरह मसलते और धोते रहें. पानी बदल-बदलकर इसे तब तक धोएं, जब तक आटे का स्टार्च काफी हद तक निकल न जाए और बचा हुआ हिस्सा ग्लूटेन जैसा लचीला न हो जाए.

पहले भाप में पकाएं

अब तैयार ग्लूटेन वाले मिक्सर को स्टीम करके पका लें. ठंडा होने पर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और हल्का दबाकर चक्की जैसी शेप दें. एक पैन में घी गर्म करें और इन टुकड़ों को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लें.

तैयार करें मसालेदार ग्रेवी

अब प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और काजू को गाढ़े दही के साथ मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इससे सब्जी की ग्रेवी काफी अच्छी और क्रीमी बनेगी.

ग्रेवी को पकाएं

कड़ाही में थोड़ा घी या तेल गर्म करें. इसमें तैयार पेस्ट डालकर मिडियम फ्लेम पर भूनें. अब लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डालें और मसाले को अच्छी तरह पकने दें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को कुछ देर पकाएं.

चक्की डालकर पकाएं

जब ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए तो इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें. अब फ्राई की हुई चक्की के टुकड़े ग्रेवी में डालकर कुछ मिनट फ्लेम स्लो करके पकाएं. इससे चक्की मसालेदार ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख लेगी.

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रोटी-चावल के साथ परोसें सब्जी

रोटी, पराठे या चावल के साथ गरमा-गरम राजस्थानी चक्की की सब्जी सर्व करें. जब घर पर अचानक मेहमान आ जाएं तो भी आप चक्की की ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर उनको खिला सकते हैं. 

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