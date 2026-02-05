scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SBI ने न‍िकाली ग्रुप CISO की भर्ती, 2.50 करोड़ होगा सालाना पैकेज, एक पद के ल‍िए हजारों आवेदन!

सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रुप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. हालांकि, यह नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी लेकिन इसकी सैलरी सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा. 

Advertisement
X
2.5 करोड़ की सैलरी दे रहा है ये बैंक.
2.5 करोड़ की सैलरी दे रहा है ये बैंक.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्रुप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी Group CISO के पद पर भर्ती निकाली है. यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और इस पद के लिए सालाना CTC 2.50 करोड़ रुपये तक रखा गया है. इन पदों पर आवेदन के लिए केवल एक पद ही निकाले गए है, जिसके लिए हजारों उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं. इन पदों पर आवेदन 4 सितंबर से शुरू हैं, जो 24 सितंबर तक चलेंगे. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान  दें कि इसके लिए केवल एक ही पद है, तो उन्हें काफी मेहनत करनी होगी. 

57 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इस आवेदन की सबसे खास बात ये है कि इस पद पर अधिकतम 57 साल के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. उम्र की गणना 31 अगस्त 2026 के आधार पर होगी. उम्मीदवार के पास IT या Information Security के क्षेत्र में पोस्ट-क्वालिफिकेशन कम से कम 15 साल और अधिकतम 20 साल का अनुभव होना चाहिए. इसमें कम से कम 5 साल का अनुभव बैंक या वित्तीय संस्थान मेंइंफॉर्मेशन सिक्योरि, साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस के क्षेत्र में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर होना जरूरी है. 

क्या होनी चाहिए योग्यता?

उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों में B.Tech या B.E. की डिग्री होनी चाहिए. इन डिग्री में कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी है. इसके अलावा MCA या संबंधित विषय में M.Tech/M.Sc. डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. SBI ने CISSP, CISM, CCISO और CISA जैसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता दी है. 

Advertisement

क्या होगी नौकरी?

Group CISO को बैंक कीइंफॉर्मेशन सिक्योरिटी  और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभालनी होगी. उम्मीदवार से साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशंस,  साइबर सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा नियमों का पालन, सिक्योरिटी सिस्टम की डिजाइन और क्लाउड सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में काम करने का अनुभव होना चाहिए. 

मुंबई में हो सकती है पोस्टिंग

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग मुंबई या नवी मुंबई में हो सकती है. हालांकि SBI जरूरत के मुताबिक उम्मीदवार को भारत में अपने किसी अन्य कार्यालय, सहयोगी संस्था या दूसरी जगह भी तैनात कर सकता है. 

2.5 करोड़ रुपये तक CTC

इस पद के लिए सालाना CTC 2.50 करोड़ रुपये तक है. SBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक CTC में Fixed Pay और Variable Pay शामिल होंगे, जिनका अनुपात 90:10 होगा. 
यह नियुक्ति शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए होगी. बैंक की जरूरत और आपसी सहमति के आधार पर इसे आगे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इस तरह कुल नियुक्ति अवधि अधिकतम 5 साल हो सकती है. 

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार SBI की वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026 है.चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शमी के लिए बंद हुआ दरवाजा? जडेजा लौटे, लेकिन दिग्गज पेसर फिर OUT |
    गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: शिवानी उर्फ सिया ने पुलिस को सौंपी पूरी राइड की फुटेज, CCTV में बाइकर्स से बहस के संकेत |
    'अडाणी का दिल्ली में विरोध, केरल में दोस्ती क्यों?', सीएम वी. डी. सतीशन ने क्या दिया जवाब |
    जब संसद में पीएम मोदी ने चुटकुलों से किया विपक्ष पर वार, सदन में गूंजे ठहाके |
    धारा-370, जीएसटी, ट्रिपल तलाक... 12 साल में पीएम मोदी के 12 ऐतिहासिक फैसले |
    इंटीमेट सीन में अनकफर्टेबल हुई एक्ट्रेस, टूटी संस्कारी इमेज, बोली- बहुत अजीब... |
    सांसद कनिमोझी ने अपना नाम बदला... जानिए क्या किया बदलाव |
    दिल्ली एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 33 लाख नोटिस मामले में मंगलवार को सुनवाई |
    Mangal Gochar 2026: मंगल का नीच राशि में गोचर! 18 सितंबर से 4 राशियों पर बरसेगा कहर |
    किन धाकड़ भैसों को कहते हैं मुर्रा? कितने की आती है 9 किलो दूध देने वाली ये भैंस
    Advertisement