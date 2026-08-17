scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इथेनॉल की भूख बढ़ी तो कहीं अनाज न पड़ जाए कम! E20 के बाद खाना-पानी पर मंडराया बड़ा खतरा

पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाने की रफ्तार बढ़ी तो असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा. मक्का, गन्ना और पानी की बढ़ती मांग खेती और खाने की चीजों पर दबाव डाल सकती है. E20 के बाद बड़ा सवाल यही है कि ईंधन की जरूरत और थाली के बीच संतुलन कैसे बने.

Advertisement
X
इथेनॉल बनाने के लिए जितनी फसल और पानी का इस्तेमाल हो रहा है. उससे क्राइसिस होने के आसार हैं. (Photo: ITG)
इथेनॉल बनाने के लिए जितनी फसल और पानी का इस्तेमाल हो रहा है. उससे क्राइसिस होने के आसार हैं. (Photo: ITG)

भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य अब E20 तक पहुंच चुका है. यानी पेट्रोल में 20 फीसदी तक इथेनॉल मिला रहे हैं. अब E20 से आगे E27 या E30 जैसी ब्लेंडिंग की बात हो रही है. लेकिन सवाल सिर्फ पेट्रोल और गाड़ियों का नहीं है. इथेनॉल बनाने के लिए मक्का, गन्ना और दूसरी फसलें चाहिए. इसलिए खेती, पानी और खाने की कीमतों पर असर भी देखना होगा.

इथेनॉल का फायदा यह है कि इससे कच्चे तेल की जरूरत और तेल के आयात को कम करने में मदद मिल सकती है. किसानों के लिए फसल बेचने का एक और बाजार भी बनता है. लेकिन अगर ईंधन के लिए फसलों की मांग बहुत बढ़ती है, तो वही जमीन, अनाज और पानी खाने के लिए भी चाहिए. इसी वजह से E20 के बाद ज्यादा ब्लेंडिंग को लेकर ‘फूड बनाम फ्यूल’ का सवाल उठ रहा है.

यह भी पढ़ें: भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने समंदर में 'बम फोड़ने' की प्रैक्टिस की

सम्बंधित ख़बरें

Shubhanshu Shukla
अंतरिक्ष से पृथ्वी देखकर शुभांशु शुक्ला की सोच क्यों बदल गई?
MQ-9B SeaGuardian
आ रहा है समंदर का धुरंधर... नौसेना को मिलेंगे दो MQ-9बी ड्रोन
Snake Drinking Milk
नाग पंचमी पर दूध पीता नाग... या प्यास से मजबूर सांप? सच क्या है!
V Anantha Nageswaran on E20 petrol
'पुरानी गाड़ियों को मिले E10 पेट्रोल...', सरकार के सलाहकार का सुझाव
E20 petrol mileage
जांचा, परखा... तैयार! माइलेज के लिए E20 नहीं जिम्मेदार, फिर बोली सरकार

E20 के बाद बढ़ी मांग तो कितना बदलेगा हिसाब?

भारत ने पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है. अब इससे आगे जाने पर इथेनॉल की जरूरत भी बढ़ेगी. यानी ज्यादा फसल चाहिए होगी. यहां यह देखना जरूरी है कि यह फसल कहां से आएगा और इसका दूसरी जरूरतों पर कितना असर पड़ेगा.

Advertisement

Ethanol Blending

मक्का का इस्तेमाल सिर्फ इथेनॉल बनाने में नहीं होता. इससे खाना और पशुओं के लिए चारा भी मिलता है. इसलिए मक्का की मांग बढ़ने पर इसकी कीमत और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है. मक्का और अनाज मिलकर इथेनॉल उत्पादन का करीब 67 फीसदी हिस्सा बनाते हैं.

गन्ने पर भी बढ़ सकता है दबाव

गन्ना इथेनॉल का दूसरा बड़ा स्रोत है. गन्ने से चीनी और इथेनॉल दोनों बनते हैं. अगर ज्यादा गन्ना इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होता है, तो चीनी के उत्पादन और कीमत पर असर पड़ सकता है. वहीं इथेनॉल बनाने के बाद बचने वाला कुछ अनाज पशु चारे में इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: तारा समझकर देखा था, अंदर ब्लैक होल निकला... हैदराबाद के रोहन नायडू की अंतरिक्ष में बड़ी खोज

असली चिंता सिर्फ अनाज नहीं, पानी भी है

फसल उगाने के लिए पानी चाहिए और इथेनॉल बनाने में भी पानी लगता है. इसलिए ब्लेंडिंग बढ़ाने का असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा. खासकर उन इलाकों में यह बड़ी चिंता है जहां खेती के लिए पहले से पानी कम पड़ता है.

Ethanol Blending

महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है. ऐसे में इथेनॉल की मांग बढ़ने पर यह देखना होगा कि ज्यादा फसल के लिए कितना पानी चाहिए और वह पानी कहां से आएगा.

Advertisement

पेट्रोल के साथ खाने का हिसाब भी जरूरी

इथेनॉल बढ़ाने से तेल आयात कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन फैसला सिर्फ पेट्रोल की जरूरत देखकर नहीं किया जा सकता. जमीन, पानी, मक्का, गन्ना और खाने की कीमतों का हिसाब भी रखना होगा. E20 के बाद आगे बढ़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि ईंधन की जरूरत पूरी करते हुए खाने और पानी पर ज्यादा दबाव न पड़े.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    इथेनॉल की भूख बढ़ी तो कहीं अनाज न पड़ जाए कम! E20 के बाद खाना-पानी पर मंडराया बड़ा खतरा |
    350+ विकेट, 4000+ रन... रवींद्र जडेजा का ऐतिहासिक डबल, कपिल देव के खास क्लब में मारी एंट्री |
    बीजेपी की नई टीम में यूपी के लिए खास संदेश, 2027 को साधने का क्या है फॉर्मूला! |
    8 महीने, 9 केस और एक जज... ADJ रवि कुमार दिवाकर ने बनाया रिकॉर्ड, 22 दोषियों को सुनाई मौत की सजा |
    सरकारी नौकरी में ऊंचा पद! कुंडली के 10वें भाव का ग्रहण योग लाभकारी |
    'हमेशा से एक लक्ष्य था और आगे भी वही रहेगा...', डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को कड़ा संदेश |
    100 करोड़ पार आवारापन 2, इमरान हाशमी ने अनांउस की नई गैंगस्टर-लव स्टोरी फिल्म, कब होगी रिलीज? |
    उद्घाटन के 3 महीने बाद ही गंगा एक्सप्रेसवे धंसा: मेरठ-प्रयागराज रूट पर 10 मीटर गहरा गड्ढा, UPEIDA में मचा हड़कंप |
    'दिमाग़ी नक्सल' वाले बयान पर सियासी बवाल, क्या PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना? |
    बुर्ज खलीफा में अंदर भी है होटल! एक दिन रुकने का किराया है 8 लाख से ज्यादा
    Advertisement