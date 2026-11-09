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Leftover Sweets Kulfi Recipe: बच गई हैं दिवाली की मिठाइयां? दूध और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मिनटों में तैयार करें टेस्टी कुल्फी

Leftover Sweets Kulfi Recipe: दिवाली के बाद घर में काफी मिठाइयां बच गई हैं और इन्हें खाने का मन नहीं है तो फेंकने के बजाय इनसे टेस्टी कुल्फी बना सकते हैं. दूध, ड्राई फ्रूट्स और बची हुई मिठाइयों से तैयार यह कुल्फी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आएगी.

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दिवाली की बची मिठाइयों से घर पर बनाएं टेस्टी कुल्फी (Photo- ITG)
दिवाली की बची मिठाइयों से घर पर बनाएं टेस्टी कुल्फी (Photo- ITG)

Leftover Sweets Kulfi Recipe: दिवाली का त्योहार हो और घर में मिठाइयां न आएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इस मौके पर लोग काजू कतली, लड्डू, सोन पापड़ी और कई तरह की मिठाइयां खरीदते हैं. मेहमानों के आने-जाने और त्योहार की रौनक के बीच घर में मिठाइयों का ढेर लग जाता है. हालांकि, त्योहार खत्म होने के बाद कई बार इतनी मिठाइयां बच जाती हैं कि समझ नहीं आता उनका क्या किया जाए.

अगर आपके घर में भी दिवाली की मिठाइयां बची हुई हैं और अब इन्हें खाने का मन नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इन मिठाइयों की मदद से स्वादिष्ट कुल्फी तैयार कर सकते हैं. यह रेसिपी बनाने में आसान है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी. आइए जानते हैं बची हुई मिठाइयों से कुल्फी बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 कप बची हुई मिठाई
3 कप दूध
1/2 कप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स
2 चम्मच चीनी
1/2 चम्मच इलायची पाउडर

कैसे बनाएं बची हुई मिठाइयों की कुल्फी?

  1. सबसे पहले बची हुई मिठाइयों को एक बड़े बर्तन में निकाल लें. अब इन्हें हाथों से अच्छी तरह मैश कर लें. इसके बाद मिक्सर जार में एक कप दूध और मैश की हुई मिठाइयां डालकर अच्छी तरह पीस लें. ध्यान रखें कि इसका मिश्रण स्मूद होना चाहिए.
  2. अब गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें बचा हुआ दूध डालकर गर्म करें. दूध में उबाल आने पर इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर कुछ देर पकाएं.
  3. करीब 5 से 7 मिनट बाद इसमें मिठाई और दूध से तैयार किया हुआ मिश्रण डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें. अब इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें.
  4. जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे कुल्फी के सांचों में भरकर ढक्कन लगा दें. इसके बाद सांचों को फ्रीजर में 6 से 8 घंटे या कुल्फी के पूरी तरह जमने तक रख दें. जमने के बाद सांचों से कुल्फी निकालें और ठंडी-ठंडी सर्व करें.
  5. इस तरह दिवाली की बची हुई मिठाइयों से आप घर पर ही स्वादिष्ट कुल्फी बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मिठाइयों का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा.
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