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HVAC सिस्टम क्या होता है, कैसे ये घर को बनाता है AQI प्रूफ?

सर्दी शुरू होते ही पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा है. ऐसे में घर के अंदर के AQI को कंट्रोल करना भी मु्श्किल हो जाता है. घर के अंदर के माहौल को फ्रैश रखने के लिए वैसे तो एयर प्यूरिफायर जैसे डिवाइस भी बाजार में हैं, लेकिन इनके अलावा एक ऐसा सिस्टम होता है जो घर को हर मौसम के असर से बचाकर रखता है और इसे AQI प्रूफ बनाता है.

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घर को मौसम के असर से मुक्त रखने के लिए एचवीएसी सिस्टम लगाना जरूरी होता है (Photo - AI Generated)
घर को मौसम के असर से मुक्त रखने के लिए एचवीएसी सिस्टम लगाना जरूरी होता है (Photo - AI Generated)

दिवाली खत्म होते ही दिल्ली-NCR का AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. घरों से बाहर तो हवा जहरीली है ही, अंदर भी लोगों को परेशानी हो रही है. ऐसे में घरों को भी AQI प्रूफ बनाया जा सकता है. इसका भी एक सिस्टम होता है, जो घरों को मौसम के विपरीत असर से सुरक्षित रखता है और अंदर के फ्रेश एयर वाला माहौल बनाता है. इस सिस्टम HVAC कहते हैं. चलिए जानते हैं कि यह है क्या और कैसे काम करता है.  

HVAC का पूरा मतलब है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है. यह एक ऐसी तकनीक या प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल किसी बंद कमरे, घर, या बड़ी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के भीतर तापमान , ह्युमिडिटी  और एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है.

कैसे काम करता है पूरा सिस्टम
जहां साधारण एसी केवल किसी एक कमरे को गर्मी के मौसम में ठंडा करता है, जबकि HVAC सिस्टम पूरी बिल्डिंग के तापमान और हवा को एक साथ मैनेज करता है. यह एक कंप्लीट सिस्टम है जो घर को मौसम के असर से बचाता है .

इस सिस्टम के तहत हीटिंग सर्दियों या ठंडे मौसम में कमरे या बिल्डिंग को गर्म रखने का काम करती है. फर्नेस, बॉयलर या हीट पंप के जरिए घर को गर्म रखा जाता है. वहीं वेंटिलेशन के जरिए ताजी हवा का घर के अंदर सर्कुलेशन होता है. यह  अंदर की बासी हवा, गंध, या पॉल्यूटेंट को बाहर निकालकर हवा को साफ रखती है और बाहर की खराब हवा को फिल्टर करके अंदर आने देती है. 

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इसका एयर कंडीशनिंग गर्मियों में अंदर की हवा को ठंडा करती है और अतिरिक्त नमी को कम करती है. इस तरह एवीएसी सिस्टम न सिर्फ सर्दी और गर्मी में घर के अंदरूनी माहौल को मौसम के असर से बचाता है, बल्कि सर्दियों में जब बाहर प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है तो अंदर के माहौल को फ्रैश रखता है. 

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