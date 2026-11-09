वियतनाम में एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे भारतीय पर्यटक, हर्ष गोयनका ने लगाई क्लास

एयरपोर्ट आमतौर पर यात्रियों के आने-जाने, फ्लाइट का इंतजार करने और एक विमान से दूसरे विमान में जाने के लिए होते हैं. लेकिन वियतनाम के एक एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों के एक समूह ने वहां बैठकर खाना खाने का ऐसा तरीका अपनाया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. वायरल वीडियो में कुछ भारतीय पर्यटक एयरपोर्ट के फर्श पर बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी नाराजगी जताई है और भारतीय पर्यटकों के नागरिक शिष्टाचार पर सवाल उठाए हैं.

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सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में यात्रियों का एक समूह एयरपोर्ट के फर्श पर बैठा दिखाई दे रहा है. उनके आसपास खाने-पीने का सामान भी फैला हुआ है. सार्वजनिक जगह पर इस तरह बैठकर खाना खाने का दृश्य देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि विदेश में घूमने जाने वाले पर्यटकों को वहां के सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई और नियमों का ध्यान रखना चाहिए.

हर्ष गोयनका ने जताई नाराजगी

उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए भारतीय पर्यटकों के व्यवहार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वियतनाम भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन रहा है. ऐसे में इस तरह की घटनाएं विदेशों में भारतीय यात्रियों की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

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Vietnam has become a favourite new destination for Indian travellers. But if we turn their airports into picnic spots, spreading food and litter, we risk becoming very unpopular tourists. When will we learn to travel with civic sense? 😮 https://t.co/pCSC63GHRH — Harsh Goenka (@hvgoenka) November 7, 2026

गोयनका ने एयरपोर्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक जगह को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई. उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर खाना फैलाने और गंदगी करने की आदत पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि आखिर भारतीय विदेशों में यात्रा करते समय बुनियादी नागरिक जिम्मेदारियों और शिष्टाचार का पालन करना कब सीखेंगे?

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जताई नाराजगी

हर्ष गोयनका की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने पर्यटकों के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. कुछ लोगों ने तो ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

एक यूजर ने सुझाव दिया कि ऐसे यात्रियों की पहचान कर उनके पासपोर्ट तक रद्द कर दिए जाने चाहिए. यूजर का तर्क था कि जब तक इस तरह के व्यवहार के लिए सख्त परिणाम नहीं होंगे, तब तक लोग सार्वजनिक जगहों पर जिम्मेदारी से पेश नहीं आएंगे.

एक अन्य टिप्पणी में सिंगापुर जैसे देशों का उदाहरण दिया गया, जहां सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. यूजर का कहना था कि भारतीय ऐसे देशों में नियमों का उल्लंघन करने से पहले कई बार सोचते हैं.

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विदेश में देश की छवि का भी रखें ध्यान

इस घटना ने एक बार फिर विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटकों के व्यवहार और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है. विदेश घूमना सिर्फ नई जगहों को देखना और वहां की संस्कृति को जानना नहीं है, बल्कि वहां के नियमों, परंपराओं और सार्वजनिक सुविधाओं का सम्मान करना भी जरूरी है.

सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एयरपोर्ट पर बैठकर खाना खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा बड़ा सवाल सार्वजनिक स्थानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का है.

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