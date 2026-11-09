वैभव सूर्यवंशी ने 237 के स्ट्राइक रेट से मचाया था कोहराम, अब दिवाली पर घर पहुंची चमचमाती SUV!

IPL 2026: 16 मैच, 776 रन और 237.30 का तूफानी स्ट्राइक रेट... वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि पूरे सीजन अवॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. मैदान पर छक्कों की आतिशबाजी करने वाले वैभव के घर अब दिवाली पर एक और चमकदार सौगात पहुंची है. उन्हें सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड में मिली टाटा सिएरा SUV की आखिरकार डिलीवरी हो गई है. वैभव के बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए खुशी जाहिर की. इस तरह आईपीएल में अपने बल्ले से तहलका मचाने वाले वैभव की दिवाली इस बार और भी खास बन गई.

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क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों की धुनाई करने वाले वैभव सूर्यवंशी के घर इस बार दीपावली की खुशी कुछ ज्यादा ही खास रही. आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले इस युवा क्रिकेटर को आखिरकार वह चमचमाता तोहफा मिल गया, जिसका उन्हें इंतजार था. वैभव को IPL के सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवॉर्ड के तहत टाटा सिएरा SUV मिली थी. अब दीपावली के मौके पर इस कार की डिलीवरी भी हो गई.

वैभव के भाई उज्ज्वल ने इंस्टाग्राम पर कार की डिलीवरी से जुड़ी पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा, 'आईपीएल के सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड में मिली टाटा सिएरा की शानदार डिलीवरी आखिरकार हो गई. परिवार के लिए यह मौका इसलिए भी खास है, क्योंकि वैभव ने महज 15 साल की उम्र में आईपीएल के एक सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें देश-दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया.

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237 की रफ्तार से बरसाए रन, अवॉर्ड्स की लगा दी झड़ी

वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL 2026 किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा, जो उनकी तूफानी बल्लेबाजी की कहानी खुद बयां करता है. इस दौरान उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों पर 103 रन रहा.

वैभव ने पूरे सीजन में 72 छक्के उड़ाए और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उनके बल्ले से निकले इन रनों ने उन्हें सिर्फ सुपर स्ट्राइकर का खिताब ही नहीं दिलाया, बल्कि वह ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) भी बने. इसके अलावा उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड भी मिला.

उनके नाम एक ही सीजन में पांच बड़े सम्मान रहे. इनमें ऑरेंज कैप, MVP, सुपर स्ट्राइकर, सबसे ज्यादा छक्के और इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड शामिल है. ऐसे में टाटा सिएरा की डिलीवरी उनके यादगार आईपीएल सीजन की एक और खास याद बन गई है.

अब बिहार की सीनियर टीम की संभालेंगे कमान

वैभव की क्रिकेट यात्रा में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है. उन्हें बिहार की सीनियर क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. वह पहली बार सीनियर टीम की कप्तानी करेंगे. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसकी कमान वैभव को सौंपी गई है.

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बिहार की टीम 14 नवंबर को इंदौर में सौराष्ट्र के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. इसके बाद टीम को दूसरे मैच में भी वैभव की कप्तानी में उतरना है. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए अपनी बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव अब घरेलू क्रिकेट में बिहार की सीनियर टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे.

इस तरह वैभव के लिए दीपावली का यह मौका दोहरी खुशी लेकर आया है. एक तरफ आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी के दम पर जीती गई टाटा सिएरा घर पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ उनके कंधों पर बिहार की सीनियर टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी आ गई है. महज 15 साल की उम्र में इन दो उपलब्धियों के साथ वैभव की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है.

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