scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब में दिवाली के दिन जली सबसे ज्यादा पराली, एक दिन में आए रिकॉर्ड 1,152 मामले

पंजाब में दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में बड़ा उछाल आया. 8 नवंबर को एक ही दिन में 1,152 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज हुईं, जिससे इस सीजन का आंकड़ा 4,459 पहुंच गया. तरनतारन 684 मामलों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जबकि फिरोजपुर में 592 मामले सामने आए.

Advertisement
X
पंजाब के अमृतसर में एक किसान खेत में पराली जलाता हुआ. (File Photo: PTI)
पंजाब के अमृतसर में एक किसान खेत में पराली जलाता हुआ. (File Photo: PTI)

पंजाब में इस सीजन दिवाली के दिन पराली जलाने के मामलों में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया. 8 नवंबर को राज्य में खेतों में आग लगने के 1,152 मामले सामने आए. इसके साथ ही इस सीजन में अब तक खेतों में आग लगने की कुल संख्या बढ़कर 4,459 हो गई है. खास बात यह है कि पंजाब में धान की करीब 91 फीसदी फसल की कटाई हो चुकी है, इसके बावजूद कई जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के प्रोटोकॉल के तहत तैयार ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में इस सीजन अब तक 4,459 फार्म फायर की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से 2,998 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 1,317 जगहों पर जांच के बाद पराली जलाने की पुष्टि हुई है.

तरनतारन इस सीजन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है. यहां खेतों में आग लगने के 684 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 306 मामलों में जांच के बाद पराली जलाने की पुष्टि हुई. इसी जिले में सबसे ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और पर्यावरण मुआवजे की सबसे ज्यादा वसूली भी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab stubble burning
पंजाब में पराली जलाने के 3307 मामले, 60.60 लाख रुपये जुर्माना
Parvinder Singh Jhota
परविंदर सिंह झोटा का 26 दिन बाद अंतिम संस्कार, परिवार ने दी अंतिम विदाई
Gurwinder Singh Afridi, Punjab Police, Gangster Afridi Arrest, Operation Shaheed, Ethiopia Deportation, Punjab AGTF, Anti Gangster Task Force, Interpol Red Corner Notice, Gangster Arrested in India, Punjab Gangster News
इथियोपिया से लाए गए गैंगस्टर गुरविंदर सिंह आफरीदी की क्राइम कुंडली
Punjab Gangster Gurwinder Afridi Arrest
पंजाब: 10 महीने बाद इथियोपिया से गैंगस्टर गुरविंदर उर्फ अफरीदी डिपोर्ट
Diwali Eve Delhi pollution
दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर... कल सांसों पर आफत

इन जिलों में भी अधिक मामले

फिरोजपुर 592 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर रहा. इनमें से 247 मामलों में जांच के बाद पराली जलाने की पुष्टि हुई है. पंजाब के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. तरनतारन, फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट और मोगा सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं. वहीं होशियारपुर, पठानकोट, रूपनगर और एसबीएस नगर में अपेक्षाकृत कम मामले सामने आए हैं.

Advertisement

जुर्माना लगा, लेकिन पूरी वसूली नहीं

पराली जलाने के मामलों में जुर्माना लगाए जाने के बावजूद उसकी पूरी वसूली नहीं हो सकी है. पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 62.55 लाख रुपये लगाए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 32.60 लाख रुपये ही वसूल किए गए हैं. यानी करीब 52 फीसदी रकम की ही वसूली हो पाई है.

वहीं निगरानी अधिकारियों पर भी अब तक सीमित कार्रवाई हुई है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत अभी तक सिर्फ 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. हालांकि, इनमें से किसी के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है.

कटाई लगभग पूरी, फिर भी जारी है पराली जलाना

पंजाब में धान की करीब 91 फीसदी फसल की कटाई हो चुकी है. इसके बावजूद कई जिलों में खेतों में आग लगाने के मामले सामने आ रहे हैं. खासकर मालवा क्षेत्र और बॉर्डर बेल्ट में पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं. इससे पहले 15 सितंबर से 5 नवंबर तक के आंकड़ों में भी तरनतारन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था. इस समय में वहां 586 मामले सामने आए थे, जबकि फिरोजपुर में 361 मामले दर्ज किए गए थे. उस समय तक पंजाब में खेतों में आग लगने के कुल 2,787 मामले सामने आए थे. पराली जलाने को लेकर 710 FIR दर्ज की गई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Govardhan Puja 2026: कल इस समय करें गोवर्धन पूजा, सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त |
    PUNCH-NEXON का कमाल, टाटा की कारों पर टूट पड़े लोग... बना दिया नया रिकॉर्ड |
    Leftover Sweets Kulfi Recipe: बच गई हैं दिवाली की मिठाइयां? दूध और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मिनटों में तैयार करें टेस्टी कुल्फी |
    Samay Raina Lavish Home: 12वीं फेल एक्ट्रेस संग समय रैना ने कंफर्म किया रिश्ता! नए घर में की दिवाली पार्टी, दिखाई आशियाने की झलक |
    वैभव सूर्यवंशी ने 237 के स्ट्राइक रेट से मचाया था कोहराम, अब दिवाली पर घर पहुंची चमचमाती SUV! |
    HVAC सिस्टम क्या होता है, कैसे ये घर को बनाता है AQI प्रूफ? |
    पश्चिम बंगाल में 12 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, मौत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    योग्यता की भीड़ और नौकरियों का अकाल: 4.5 करोड़ छात्र, पर क्या सबको मिल रहा है सही मुकाम? जानें देश के जॉब मार्केट की सच्चाई |
    वनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया का मास्टर प्लान, अर्शदीप समेत 3 गेंदबाजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
    Advertisement