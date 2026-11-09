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Govardhan Puja 2026: कल इस समय करें गोवर्धन पूजा, सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2026 Muhurat: इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है. जानें गोवर्धन पूजा की सही तारीख और शुभ मुहूर्त.

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गोवर्धन पूजा के लिए बस इतना ही समय शुभ (Photo: ITG)
गोवर्धन पूजा के लिए बस इतना ही समय शुभ (Photo: ITG)

Govardhan Puja 2026 Muhurat: दिवाली के बाद अब गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा. हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है. मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहती है. इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा का शुभ समय जरूर जान लें. आइए जानते हैं पूजा की सही तारीख, मुहूर्त और इस पर्व का धार्मिक महत्व.

गोवर्धन पूजा 2026 की तिथि 

हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर की जाती है. साल 2026 में यह तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी. इसका समापन अगले दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. इस दिन श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करेंगे. कई जगहों पर इस अवसर पर अन्नकूट का आयोजन भी होता है. इसमें तरह-तरह के पकवान बनाकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं.

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गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

गोवर्धन पूजा: 10 नवंबर 2026, मंगलवार
प्रतिपदा तिथि शुरू: 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे
प्रतिपदा तिथि समाप्त: 10 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे
सुबह पूजा का मुहूर्त: सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30 से 5:56 बजे तक

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गोवर्धन पूजा का महत्व

गोवर्धन पूजा के पीछे भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है. मान्यता है कि द्वापर युग में ब्रज के लोग अच्छी बारिश और खुशहाली के लिए देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे. भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का आधार प्रकृति, गोवर्धन पर्वत और गायें हैं. इसलिए इनका सम्मान और पूजन करना चाहिए.

श्रीकृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्र देव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की. इससे इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने पूरे ब्रज में तेज बारिश शुरू कर दी. लगातार बारिश से गांव के लोगों की जान पर संकट आ गया.

तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया. सभी ब्रजवासी अपने पशुओं के साथ पर्वत के नीचे आ गए और बारिश से सुरक्षित रहे. सात दिनों तक वर्षा करने के बाद इंद्र देव को अपनी भूल का एहसास हुआ. उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी.

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