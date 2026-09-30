एक पल में सड़क से पानी में समा गई पूरी कार... तीन युवक डूबे, 20 साल के रिहान की मौत, दो की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नूरपुर में एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. नूरपुर-धामपुर मार्ग पर धौलागढ़ के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी. गड्ढे में पानी भरा होने के कारण कार पलभर में पानी में समा गई. इस हादसे में कार सवार युवक 20 साल के रिहान की मौत हो गई. जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

और पढ़ें

तीनों युवक कार से नूरपुर से धामपुर की ओर जा रहे थे. मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही कार धौलागढ़ के पास पहुंची तो अचानक ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से उतर गई और गहरे गड्ढे में जा गिरी. गड्ढे में पहले से ही काफी पानी भरा हुआ था. जिसके चलते कार देखते ही देखते पानी में डूबने लगी.

हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़े और कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे. लोगों का कहना है कि पानी में डूबी कार से युवकों को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था. लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और काफी मशक्कत के बाद तीनों को कार से बाहर निकाल लिया.

यह भी पढ़ें: दो टायरों पर टेढ़ा होकर दौड़ रहा था ऑटो, सामने से आया ट्रक और पलभर में हो गई दो महिलाओं की मौत, CCTV में कैद खौफनाक हादसा

Advertisement

इसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही शहीदनगर नूरपुर निवासी 20 साल के रिहान ने दम तोड़ दिया. वहीं अथाई निवासी उसैद की हालत नाजुक होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया है. तीसरे घायल हुसैन को उसके परिजन बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लेकर गए है.

रिहान की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, परिवार में मातम पसर गया. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जवान बेटे की असमय मौत से पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया. नूरपुर थाना क्षेत्र के SHO परवेज कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है. हादसे में एक युवक की मौत हुई है और दो घायल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस हादसे ने सड़क किनारे बने खतरनाक गड्ढों की ओर भी ध्यान खींचा है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इन गड्ढों को भरा जाता तो शायद यह दर्दनाक हादसा टल सकता था.

---- समाप्त ----