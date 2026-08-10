Vrishabh Tarot Rashifal 10 August 2026: अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, आत्मविश्वास व ऊर्जा बनाए रहेंगे

वृष

king of cups

आज का दिन आप के लिए औरों के साथ सामाजिक और नैतिक दोनों स्तर पर बेहतर चर्चाएं आगे बढ़ाने और कला-कौशल को बल देने वाला है. आकर्षक अंदाज में से कार्य करते रहेंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. घरवालों को वक्त देने का भाव रखेंगे. अवसरों को पहचानने पर जोर देंगे. स्वयं को सक्रिय बनाए रखेंगे.

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परिचितों से आपसी सामंजस्य को बढ़ाएंगे. सूझबूझ के साथ सहजता से कारोबार को गति प्रदान करेंगे. सहयोगियों और वरिष्ठों से साथ पाएंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. आत्मविश्वास व ऊर्जा बनाए रहेंगे. परंरपरागत कार्यों में रुचि रखेंगे. वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर जोर देंगे. संबंधियों का समर्थन पाएंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य: रहनसहन पर जोर देंगे. व्यक्तित्व प्रभाव बना रहेगा. शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी परिणाम इच्छा के अनुरूप बनेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

रिश्ते: करीबियों का भरोसा जीतेंगे. घरवालों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. संबंध मजबूत होंगे.

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