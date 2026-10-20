आज 20 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: लंबी अवधि के मामले संवार पाएंगे, योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे

भाग्य की प्रबलता से सभी पक्ष मजबूत रहेंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संपर्क संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चाओं में सफल रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मनोरंजन में रुचि रहेगी. प्रबंधन जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. लंबी अवधि के मामले संवार पाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. अधिकतर मामले उम्मीद से बेहतर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे. प्रियजनों को ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भ्रमण पर जाएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संपर्क और पराक्रम बल पाएगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. पराक्रम बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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